92-letni Murdoch zaročen z nekdanjo taščo ruskega oligarha Abramoviča

Dvaindevetdesetletni medijski mogotec Rupert Murdoch se je zaročil s 67-letno rusko molekularno biologinjo Eleno Žukovo, s katero sta v zvezi le nekaj mesecev, poroča New York Times. Kot so potrdili v njegovi ekipi, bo poroka na njegovem vinogradu v Kaliforniji, vabila pa so že poslali. Žukova je sicer nekdanja tašča ruskega oligarha Romana Abramoviča.

To je Murdochova že šesta zaroka, poročil pa se bo petič, potem ko je aprila lani odpovedal poroko z zaročenko Ann-Lesley Smith. Zvezo naj bi prekinil Murdoch, ker naj bi ga vedno bolj motila njena predanost veri.

Rupert Murdoch, 92, announces engagement to girlfriend Elena Zhukova, 67, and reveals plans to marry in June https://t.co/zzSTknhwbW pic.twitter.com/BEte4zdeF5 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 7, 2024

Njena hči je bila poročena z Romanom Ambramovičem

Rupert Murdoch je septembra lani odstopil z mesta predsednika Fox Corporation in News Corporation ter vodenje predal svojemu sinu Lachlanu Murdochu. V Avstraliji rojeni Murdoch, ki je ameriški državljan od leta 1985, je sicer eden najmočnejših medijskih podjetnikov na svetu.

Z zaročenko, 67-letno rusko molekularno biologinjo Eleno Žukovo, naj bi se spoznala hitro po odpovedi poroke s Smithovo na zabavi, ki jo je organizirala ena od njegovih nekdanjih žena, podjetnica kitajskega porekla Wendi Deng.

Pred njo je bil Murdoch poročen še z avstralsko stevardeso Patricio Booker in škotsko novinarko Anno Mann ter kasneje z ameriško manekenko in igralko Jerri Hall. Žukova pa je bila poročena z ruskim naftnim milijarderjem Aleksandrom Žukovom, medtem ko je bila njena hči Daša do leta 2017 poročena z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem.

Hči Elene Žukove je bila do leta 2017 poročena z ruskim oligarhom Romanom Abramovičem. Foto: Guliverimage

