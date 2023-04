Peta poroka 92-letnega medijskega tajkuna je odpovedana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nič ne bo z "medijsko poroko leta", kot so jo napovedovali.

Milijarder in medijski mogotec Rupert Murdoch in njegova zaročenka Ann Lesley Smith sta se le kakšna dva tedna po zaroki in napovedi poroke razšla, poroča Vanity Fair. Zvezo naj bi prekinil Murdoch, po poročanju Vanity Faira zato, ker naj bi ga vedno bolj motila zaročenkina ortodoksna predanost veri.

Ann Lesley Smith je vdova kantri glasbenika Chesterja Smitha, po njegovi smrti leta 2008 se je z njegovimi otroki iz prejšnjega zakona zapletla v umazano sodno bitko za njegovo premoženje. Ena od njenih pastork jo je na sodišču obtožila celo "finančne zlorabe starostnika", poroča Vanity Fair. Spor so z zunajsodno poravnavo zgladili leta 2010, v zadnjem času pa je bila Ann Lesley Smith voditeljica na konservativni radijski postaji.

92-letni Murdoch in 66-letna Smitova sta se nameravala poročiti letos poleti, manj kot leto dni po tem, ko se je Murdoch ločil od svoje četrte žene, manekenke Jerry Hall.