92-letni medijski mogotec se namerava poročiti še petič

Medijski tajkun Rupert Murdoch je potrdil, da je svojo spremljevalko Ann-Lesley Smith prosil za roko. "Bilo me je strah se spet zaljubiti, toda vem, da je tokrat zadnjič. Bolje zame, da je zadnjič," je 92-letni Murdoch ob novici o zaroki s 66-letnico povedal za New York Post, enega od tabloidov, ki so del njegovega medijskega imperija.

Foto: Profimedia

Murdoch se je sicer lani poleti ločil od svoje četrte žene, manekenke Jerry Hall, s katero je bil poročen od leta 2016. Z Ann-Lesley, zdajšnjo zaročenko, se je spoznal kmalu po ločitvi.

"Za naju oba je bilo to darilo od boga. Spoznala sva se septembra lani," je za New York Post potrdila Ann-Lesley Smith, nekdanja policijska duhovnica in vdova kantri glasbenika Chesterja Smitha.

Foto: Profimedia

"14 let sem bila vdova," je še dejala, "tako kot Rupert je bil tudi moj mož poslovnež, zato razumem jezik, ki ga Rupert govori, imava pa tudi iste vrednote."

