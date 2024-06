Sodišče prestavilo narok za izrek kazni Juliji Adlešič in soobtoženemu Sebastienu Abramovu

Na ljubljanskem okrajnem sodišču je bil za danes predviden narok za izrek kazni Juliji Adlešič zaradi očitkov o goljufiji na račun NLB in Summit Leasinga Slovenija in Sebastienu Abramovu zaradi očitkov o pomoči pri tem. Naroka ni bilo, ker jim v celjskem zaporu ni uspelo zagotoviti privedbe Abramova na ljubljansko sodišče in zaradi tehničnih težav.