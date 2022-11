Julija Adlešič na sodišču: Abramov je ljubeč in nežen partner

Na celjskem okrožnem sodišču so danes na sojenju Sebastienu Abramovu, ki mu tožilstvo očita umor nekdanjega dekleta Sare Veber marca 2015, zaslišali njegovo zunajzakonsko partnerko Julijo Adlešič. Povedala je, da je za njen umor izvedela iz medijev in govoric, potem pa je Abramova, ki ga obiskuje v celjskem priporu, vprašala, kaj se je zgodilo.

Po besedah Adlešičeve ji je Abramov dejal, da je popravljal puško, medtem pa je v dnevno sobo vstopila Vebrova in se dotaknila strelnega orožja, ki se je potem sprožilo.

O dogodku sta se z Abramovom večkrat pogovarjala, ker mu je bilo zelo hudo, spraševala pa ga je, ali se je puška sama sprožila. Vedno ji je odgovoril, da je on kriv za njeno smrt, ker je umrla zaradi njega. Dejala je, da sta se z Abramovom spoznala leta 2012, ko je hodila v deveti razred osnovno šole, intenzivno pa sta se začela družiti tri leta kasneje.

Adlešičeva je povedala, da se je o dogodku pogovarjala tudi s svojo družino in ji poskušala razložiti, kaj se je zgodilo. Prav tako se je o njeni smrti pogovarjala s sošolkami.

Zanikala je pričevanje dveh prič, da sta bila z Abramovom v intimni zvezi v času dogodka. Pojasnila je, da sta se Abramov in Vebrova nameravala poročiti.

Dodala je, da jo je imel Abramov za svojo zaupnico, leta 2017 pa ji je prek radijske postaje voščil za rojstni dan in ji izpovedal ljubezen. "Abramov je ljubeč in nežen partner," pravi Adlešičeva.

Sebastien Abramov in Julija Adlešič sta se spoznala leta 2012, tri leta kasneje pa sta se začela pogosteje družiti. Foto: STA

Leta 2017 se je preselila k Abramovu

Na vprašanje pooblaščenca družine Veber Matjaža Šalovna, ali je Abramov imel kakšne dolgove, je odgovorila, da jih je imel, ker je pristal v osebnem stečaju. Potrdila je, da so njeni starši Vebrove obiskali leta 2019, ko je izbruhnil primer odrezana roka.

Dejala je tudi, da se je s starši prepirala glede Abramova, zato se je leta 2017 odselila oziroma preselila k obtožencu. Trenutni odnosi s starši pa so v redu, še pravi Adlešičeva.

Neobičajen pogreb Sare Veber: Abramov je vpil, bala sem se, da bo skočil v grob

Sodišče je zaslišalo tudi teto Sare Veber, ki je povedala, da je Vebrovo in Abramova zelo redko videvala, zato ne ve, kakšen odnos sta imela.

Kot pričo so zaslišali še sodelavko Sare Veber, ki je dejala, da sta Vebrova in Abramov imela ljubeč odnos. Pogreb je opisala kot neobičajen, saj je Abramov vseskozi vpil in se je bala, da bo skočil v grob. Sojenje se bo nadaljevalo 5. decembra.

Policijska preiskava smrti Vebrove leta 2015 je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Konec aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Sebastien Abramov je bil lani novembra skupaj s starši in Julijo Adlešič že obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Foto: STA

Abramov, ki je zaradi domnevnega umora Vebrove v celjskem priporu, zanika obtožbe. Med preiskavo je dejal, da jo je ustrelil po nesreči med čiščenjem puške, saj naj bi bil prepričan, da v cevi ni nabojev.