Spletna stran, ki se sklicuje na informacije odvetnika Šalovena, dodaja, da je višje sodišče potrdilo, da je Abramov storil kaznivo dejanje z naklepom umora in da ni šlo za nesrečo. Sodba ob tem zavrača dvome o izvedenskem mnenju balistične stroke, Abramovu pa po mnenju višjih sodnikov ni bila kršena nobena pravica, dodaja 24ur.

Zagovornik Abramova je predlagal razveljavitev sodbe

Novi zagovornik Abramova Antonio Novak je na pritožbeni seji v začetku junija v odsotnosti obtoženega predlagal razveljavitev sodbe ali prekvalifikacijo očitkov. Kot je navedel med razlogi za pritožbo, okoliščine, ki naj bi kazale na naklepno kaznivo dejanje, niso bile dovolj ustrezno obrazložene.

"Ni bila dovolj jasno izključena možnost, da je v tej zadevi šlo za nesrečo. Obtoženi že ves čas zatrjuje, da je šlo zgolj za tragični dogodek, ki se je končal s smrtno posledico, nikakor pa ni imel namena oškodovanke umoriti," je dejal zagovornik, ki je menil, da se sodba celjskega okrožnega sodišča opira predvsem na posredne dokaze.

Tožilca sta pritožbenim razlogom ugovarjala

Tožilca Darko Oprešnik in Gorazd Kacijančič sta pritožbenim razlogom ugovarjala in vztrajala pri tem, kar je odločilo sodišče na prvi stopnji. Tožilstvo je namreč prepričano, da so bile okoliščine dovolj dobro razjasnjene in da je izrečena sodba pravilna.

Celjsko okrožno sodišče je Abramovu izreklo 27 let zapora za umor, z upoštevanjem predhodne kazni na drugih sodiščih zaradi goljufij, tudi v zadevi odrezana roka, pa enotno 30-letno zaporno kazen. Po sodbi višjih sodnikov Abramova za umor Sare Veber čaka 26 let zapora, enotna zaporna kazen pa znaša 29 let.