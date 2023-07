Abramov obsojen na 30 let zapora

Celjsko okrožno sodišče je Sebastiena Abramova zaradi umora Sare Veber obsodilo na 27 let zapora in izreklo enotno kazen 30 let zapora.

Tožilec Gorazd Kacijančič je v današnjih zaključnih besedah petčlanskemu senatu na celjskem sodišču predlagal, da Sebastienu Abramovu, ki je obtožen umora Sare Veber marca 2015, izreče zaporno kazen 27 let, vključno s predhodno izrečenimi sodbami pa 30-letno enotno zaporno kazen.

Tožilec: Abramov je bil v času smrti Vebrove že v zvezi z Adlešičevo

Tožilec Kacijančič je prepričan, da je bilo v tem kazenskem postopku obtoženemu dokazano očitano kaznivo dejanje umora nekdanjega dekleta Sare Veber. Prepričan je, da je Abramov dejanje storil z direktnim naklepom, da se je dejanja zavedal in ga bil sposoben razumeti.

Po besedah tožilca je dejanje storil na zahrbten način, pri tem pa da si je pripravil tudi načrt, kako bo to prikazal kot nesrečo. Dejal je, da Abramov ni sprejel krhanja zveze s Saro, izpostavil pa je tudi, da je sicer Abramov že v času tragičnega dogodka bil v zvezi z Julijo Adlešič, ki je širši javnosti znana iz poskusa zavarovalniške goljufije Odrezana roka, v kateri sta oba z Abramovim priznala krivdo in bila obsojena na zaporne kazni.

Abramov: Nisem morilec

Obtoženi Abramov pa je v današnjih zaključnih besedah v tokratnem sojenju med drugim dejal, da nikoli ni bežal pred odgovornostjo za smrt Sare in da mu je žal, da se je to zgodilo, ampak da ni morilec in da ni imel razloga, da bi ji škodil. "Iz nesreče hočete narediti umor," je dejal Abramov in dodal, da štiri leta po dogodku ni bil na begu, ampak je bil v Sloveniji. Prepričan je tudi, da je bila povod za tokratno sojenje zadeva Odrezana roka.

Tožilec za Sebastiena Abramova zahteva 27 let zapora. Skoraj najvišja možna kazen, kar utemeljuje s skrajno zahrbnim namenom. Pri tem naj bi kazen združili z obsodbo zaradi goljufije staršev umorjene Sare Veber v skupaj 30 let za zapahi. pic.twitter.com/3rY76AjJWs — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) July 7, 2023

Njegov zagovornik po uradni dolžnosti, odvetnik Dušan Tanko, pa je v zaključnih besedah med drugim dejal, da se v obtožnici ne upošteva, da orožje, iz katerega je prišel usodni strel, ni bilo brezhibno, ampak je imelo napako. Dejal je tudi, da v postopku ni bilo mogoče dati odgovora, ali je Sara Veber v usodnih trenutkih prijemala orožje ali ne, prav tako po njegovem ne gre spregledati Sarine navade "cukati za orožje".

"Sara Veber je bila v zvezi z Abramovim zelo nesrečna"

Pooblaščenec staršev Sare Veber, odvetnik Matjaž Šaloven, pa je v zaključnih besedah prebral vrsto sms sporočil, iz katerih po njegovem izhaja, da je bila Sara Veber v zvezi, ki jo je imela z Abramovim, zelo nesrečna. Po njegovem mnenju so bila glavni motiv za umor nezakonita dejanja, s katerimi se je po njegovih besedah Abramov ukvarjal in za katera se je bal, da jih bo Sara razkrila.

Policijska preiskava smrti Sare Veber leta 2015 zaradi strela iz puške, ki ga je zagrešil Abramov, je dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti.

Ovadbo so vložili aprila 2020

Aprila 2020 pa so celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitali so mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način.

Abramov leta 2021 obsojen v zadevi odrezana roka

Novembra 2021 je bil sicer Abramov skupaj s starši in partnerko Julijo Adlešič obsojen v zadevi odrezana roka, v kateri je priznal zavarovalniško goljufijo. Še prej, avgusta 2020, pa je bil žalskem okrajnem sodišču avgusta obsojen zaradi goljufije na škodo Sarine mame Nade Veber.