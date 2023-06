Sojenje se bliža koncu: Abramov ni priznal umora Vebrove

Na današnjem nadaljevanju glavne obravnave na Okrožnem sodišču v Celju se je pokazalo, da je Abramov z dopisom, ki ga je sodišču poslal po zadnji, petkovi obravnavi, sodišče pa ga je prejelo danes, vnovič želel pridobiti drugega zagovornika in prestaviti današnji narok, a sodni senat prošnji ni ugodil.

Kot je v nadaljevanju pojasnil Abramov, trenutnemu zagovorniku Dušanu Tanku, ki je bil postavljen po uradni dolžnosti, ne zaupa priprave zaključnih besed, med drugim zato, ker mu je predlagal, da s tožilstvom sklene dogovor o priznanju krivde in sprejme 15-letno zaporno kazen. A Abramov, kot je povedal tudi v današnjem zagovoru, krivde za očitano mu kaznivo dejanje ne priznava, zato se s tem ni strinjal.

Zagovornik Tanko je kasneje medijem pojasnil, da mu je to le omenil, saj je to ena od procesnih možnosti, ki je na voljo, da pa mu tega ni vsiljeval.

Abramov: Žal mi je, da sem izgubil družino Sare Veber

V današnjem zagovoru je Abramov opisoval, da se je z družino Veber v času, ko je dve leti bival pri njih, imel zelo lepo, da so bili njegova druga družina in da mu je žal, da je to družino izgubil. Dejal je, da mu je Sara Veber pomenila vse in da mu ni jasno, kaj je pripeljalo do usodnega dogodka, po katerem je izgubil prav vse.

Opisoval je tudi zgodovino predhodnih nakupov orožja in svoje izkušnje z orožjem, sodišču je priložil tudi zdaj že neveljavne orožne liste, glede puške, vpletene v tragični dogodek, pa je dejal, da ni delovala brezhibno.

Že pred zagovorom pa je sodišče presenetil s predlogom, da bi želel, da se zaseženo orožje pokaže in da bi imel v sodni dvorani tudi medijem možnost pokazati, kaj se je dogajalo usodnega dne. A je predsednica sodnega senata Marjana Topolovec Dolinšek predlog zavrnila, prav tako se s takšnim predlogom obtoženega ni strinjalo tožilstvo.

Po zagovoru Abramov ni želel odgovarjati na vprašanja in je izrecno zahteval, da se današnji narok nadaljuje brez njegove navzočnosti, zato je sodno dvorano s soglasjem predsednice senata zapustil pred zaključkom današnjega naroka.

Predvidoma 7. julija bo izrečena sodba

Umaknjeni so bili tudi vsi še preostali dokazni predlogi, med drugim tudi zaslišanje njegovih staršev, sodišče pa je naslednji narok razpisalo za 7. julij, ko so predvidene zaključne besede, predvidoma pa bo izrečena tudi sodba. Do takrat bo sodišče opravilo tudi prepis Abramovega današnjega zagovora.

Sprva je, kot je znano, policijska preiskava smrti Sare Veber leta 2015 v okolici Žalca dlje časa potekala v smeri nenaklepnega kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, nato pa so aprila 2020 celjski kriminalisti vložili ovadbo zoper Abramova. Očitajo mu kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 30 let zapora.

Abramov, ki je v priporu v celjskem zaporu, je bil predhodno na žalskem okrajnem sodišču avgusta 2020 obsojen zaradi goljufije na škodo Sarine mame Nade Veber, prav tako je bil novembra 2021 na zaporno kazen obsojen v zadevi odrezana roka.