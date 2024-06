Je kaj vašega? Prijeli 37-letnega vlomilca, ki je kradel v Ljubljani in okolici. #foto

Ljubljanski policisti in kriminalisti so v tem tednu odvzeli prostost 37-letnemu osumljencu kaznivih dejanj vlomov, ki jih je izvajal na širšem območju Ljubljane. Utemeljeno je osumljen, da je vlomil v najmanj dve stanovanji in si pridobil za okoli 1.800 evrov protipravne premoženjske koristi, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Iz enega stanovanja je odtujil nakit, računalnik in druge tehnične predmete, v drugo stanovanje pa je le poskušal vlomiti. Osumljenec se je prijetju uprl, poskušal je zbežati in je osumljen tudi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Ukradeni predmeti Foto: PU Ljubljana

Na podlagi odredbe sodišča so pri njem opravili hišno preiskavo, v kateri so policisti zasegli omenjene odtujene predmete. Zasegli so tudi vlomilsko orodje in predmete, za katere sumijo, da izvirajo iz drugih kaznivih dejanj vlomov.

Če karkoli prepoznate za svoje, pokličite policijo. Foto: PU Ljubljana

Osumljenca so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. V preteklosti so ga namreč že obravnavali za kazniva dejanja zoper premoženje. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil ter preverjanje povezav še z drugimi tovrstnimi kaznivimi dejanji. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

Ob tem ljubljanski policisti naprošajo morebitne oškodovance, ki bi prepoznali zasežene predmete, da o tem obvestijo policijo na številko 113 ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na številko (01) 589 60 00, lahko pa se osebno zglasijo na sedežu enote na Posavskega ulici 3 v Ljubljani.

Kradel je na širšem območju Ljubljane. Foto: PU Ljubljana Vlomil je v najmanj dve stanovanji. Foto: PU Ljubljana