V mesecu maju se je slovenskim uporabnikom družbenega omrežja Facebook več kot stotisočkrat prikazal oglas za neverjetno poceni prenosni zvočnik znamke Marshall, ki naj bi ga prodajal slovenski trgovec z elektroniko Big Bang. Kdor je želel izkoristiti ponudbo in upošteval vsa navodila za prevzem zvočnika, tega ne bo dobil nikoli, bo pa lahko vsak mesec oškodovan za več kot 50 evrov. Sledi prevare vodijo do podjetja s sedežem na Cipru.

Kako poteka prevara?

Profil z imenom Big Bang Slovenija je od začetka meseca maja na družbenem omrežju Facebook plačal 20 oglasov, ki so uporabnike zvečine nagovarjali, naj izkoristijo izjemno ponudbo in prenosni zvočnik, ki sicer stane okrog 400 evrov, kupijo za samo tri evre.

Primer enega od oglasov za izredno poceni zvočnik, ki so jih goljufi med Slovence in Slovenke na Facebooku širili med 2. in 17. majem. Foto: posnetek zaslona

Šlo naj bi za posebno priložnost ob 60. obletnici obstoja podjetja Marshall, kar danes niti ne drži, saj je bilo podjetje Marshall ustanovljeno leta 1962, torej pred 62 leti.

Pod objavami so komentarji navdušenih uporabnikov, ki naj bi že prejeli svoje zvočnike, toda gre za lažne oziroma ukradene profile, ki za nameček govorijo zelo polomljeno slovenščino. Eden od njih uporablja celo fotografije, ukradene poslancu stranke SDS Dejanu Kalohu.

To niso resnični uporabniki Facebooka, ki bi delili svoje izkušnje z nakupom in prevzemom zvočnika, temveč lažni profili, ki jih prevaranti uporabljajo za ustvarjanje vtisa legitimnosti. Kdor bo podrobno pogledal nekatera njihova imena in prebral njihove komentarje, bo opazil, da pogosto sploh ne gre za slovensko zveneče kombinacije imen in priimkov oziroma da občasno pišejo v zelo polomljeni slovenščini, kar je najverjetneje posledica uporabe strojnega prevajanja iz katerega od drugih jezikov. Foto: posnetek zaslona

Kot razkrivajo Facebookova orodja za transparentnost v EU, so bili oglasi strani Big Bang Slovenija od 2. do 16. maja slovenskim uporabnikom prikazani več kot stotisočkrat, samo eden od njih je zbral več kot 40 tisoč prikazov:

Oglas, ki se je na Facebooku slovenskim uporabnikom in uporabnicam v samo petih dneh prikazal več kot 41-tisočkrat. Foto: posnetek zaslona

Treba je seveda poudariti, da Big Bang Slovenija ni resničen Facebook profil slovenskega trgovca z elektroniko, čeprav se uporabnike v to trudi prepričati tudi s krajo vsebin – objav, fotografij – z njihovega resničnega profila (povezava do strani).

Facebookova orodja za preglednost denimo razkrijejo, da je bila lažna stran Big Bang Slovenija ustvarjena šele 12. marca letos, sprva pa se sploh ni imenovala Big Bang Slovenija, temveč Efficient Suitcases for All Your Travel Needs.

Orodje Preglednost strani na Facebooku je lahko zelo uporaben vir informacij o verodostojnosti določene strani, ki nam prodaja ali podarja nekaj predobrega, da bi bilo lahko resnično. Foto: posnetek zaslona

Kdor bo sledil povezavi, ki je priložena objavi s ponudbo za izjemno poceni nakup zvočnika, se bo znašel na spletnem mestu, kjer bo moral najprej odgovoriti na vprašanja, povezana z uporabo zvočnika, nato pa zmagati še v nagradni igri odpiranja virtualnih darilnih škatel.

Ob poteku nagradne mini igre, ki jo je nemogoče izgubiti, se uporabniku ali uporabnici v zgornjem desnem kotu zaslona ves čas prikazuje opozorilo, da zaloge zvočnika za drobiž hitro pojenjajo in da mora pohiteti, če si želi zagotoviti svojega. Foto: posnetek zaslona

Kaj se zgodi, ko "zmagamo" v odpiranju škatel

Zmagovalec seveda postane vsak, nato pa sledi preusmeritev do obrazca za vnos osebnih podatkov in na koncu še do okna za vnos podatkov za plačilo s kreditno kartico. Na tej strani nikjer več ni omenjen zvočnik znamke Marshall, je pa dodan drobni tisk, ki razkriva, kaj bo v resnici kupila žrtev goljufije.

Goljufi so v zadnjem obdobju postali dovolj previdni, da pod ali ob večini obrazcev za vnos plačilnih podatkov, do katerih privedejo nagradne igre na Facebooku, dodajo drobni tisk s pojasnilom, kaj v resnici plačujemo. Računajo seveda na to, da drobnega tiska ne bo prebral nihče oziroma redkokatera potencialna žrtev prevare. Foto: posnetek zaslona

Z oddajo podatkov za plačilo si uporabnik ali uporabnica namreč kupi članstvo v klubu zvestobe spletne trgovine Only for crafts, ki ima na svetovnem spletu tako rekoč ničen digitalni odtis, podatki WHOIS pa razkrivajo, da je bila njena spletna stran registrirana šele novembra 2023, kar pomeni, da obstaja malce dlje kot pol leta.

Članstvo v klubu zvestobe je precej drago, saj bo žrtvi goljufije plačilno kartico kar dvakrat mesečno obremenilo za kar 27 evrov oziroma za 54 evrov na mesec.

Trgovine, kjer posel ni prodaja izdelkov, temveč prodaja ničvrednih članstev v klubih zvestobe

Člani kluba so domnevno deležni popusta pri nakupih v spletni trgovini, katere ponudba je milo rečeno zelo nenavadna, saj so eden ob drugem na voljo stenski vrtalnik in na primer modeli za oblikovanje piškotov, cene pa so absurdne – e-knjiga, ki v priznani knjigarni, kot je ameriški Barnes&Noble, stane manj kot tri evre, je v trgovini Only for crafts več kot desetkrat višja.

Spletno stran Only for crafts bodo nekatera orodja za varnost med brskanjem po spletu samodejno blokirala. NordVPN je na primer na spleti strani zaznal potencialno škodljivo programsko kodo. Foto: posnetek zaslona

Zelo verjetno je torej, da je resnični produkt, ki ga prodaja spletna stran www.onlyforcrafts.com, v resnici članstvo v klubu zvestobe in ne dejanski izdelki v ponudbi spletne trgovine.

Za vse, ki so se morda ujeli v past, je najbolje, da blokirajo nadaljnja plačila, saj je preklic prek spletne strani, kamor vodi prevara s Facebooka in kjer ta možnost sicer obstaja, lahko zelo težaven ali celo nemogoč.

Ne gre sicer za prvo tovrstno prevaro – na Siol.net smo poročali o nevarnem SMS-sporočilu o prispeli pošiljki, ki so ga Slovenci in Slovenke prejemali konec oktobra in novembra lani, kdor je nasedel, pa se je naročil na plačljivo multimedijsko ali katero drugo bizarno storitev. Takšno naročnino je tudi zelo težko prekiniti, če žrtev goljufije ni prebrala drobnega tiska, kjer je sicer razloženo, kako to storiti.

Kdo je v ozadju? Sledi vodijo na Ciper.

Podatki WHOIS ne razkrivajo, kdo je registriral spletno stran www.onlyforcrafts.com, kamor vodi prevara s Facebooka, a to niti ni potrebno, saj je ta podatek dostopen neposredno na spletni strani.

Gre za podjetje Zamazi Limited s sedežem na Cipru, ki je bilo glede na javno dostopne podatke v ciprskem registru podjetij ustanovljeno 19. novembra 2023, le devet dni po tem, ko je bila registrirana spletna stran. Edina oseba, ki je povezana s podjetjem, je direktor Artemis Messiou.

Podjetje Zamazi Limited je kot lastnik in upravljavec spletne strani navedeno na več portalih, kamor vodijo prevare s Facebooka. Foto: posnetek zaslona

Podjetje Zamazi Limited sicer upravlja še eno spletno stran, getallsporty.com, ki je izdelana po istem principu, kot že omenjena spletna trgovina, le da (domnevno) prodaja športno opremo. Tudi na tej spletni strani, ki je bila prav tako registrirana šele novembra 2023 – natančneje na isti dan kot onlyforcrafts.com –, je mogoče najti gumb za prekinitev članstva v klubu zvestobe.

To ni naključje, saj je bila spletna stran getallsporty.com ena od peščice, kamor je vodila marčevska prevara na Facebooku, katere tarče so bili predvsem hrvaški uporabniki in uporabnice, zasnovana pa je bila enako kot ponudba izredno poceni zvočnikov, s katero so bili ta mesec na Facebooku bombardirani Slovenci in Slovenke.

Tudi v tistem primeru so se žrtve goljufije, ki so pričakovale, da bodo lahko za drobiž kupile izgubljeno letališko prtljago, v resnici včlanile v klube zvestobe in za to plačevale okrog 50 evrov mesečno (vir).

Preberite tudi: