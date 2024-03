Česa trgovine Jager, Spar, Lidl, Hofer in druge ne bodo storile nikoli

Na družbenem omrežju Facebook trenutno obstaja 27 profilov, ki se izdajajo za uradno stran slovenske verige supermarketov Jager. Kar 21 jih v zadnjih dneh slovenske uporabnike in uporabnice Facebooka vabi, naj sodelujejo v srečelovih za vrednostne bone in druge nagrade. Objave o nagradnih igrah, ki imajo samo en cilj – ljudi pretentati, da se ločijo od svojega denarja – je na Facebooku neposredno delilo več kot 2100 slovenskih uporabnikov in uporabnic Facebooka, precej je bilo tudi nadaljnjih posrednih delitev. Kaj se zgodi, če nasedete?

Različne objave različnih profilov, ki se na Facebooku predstavljajo kot Trgovine Jager, v zadnjih dneh med Slovence in Slovenke širijo dve vrsti nagradnih iger, to sta poziv h komentiranju in deljenju objave, pri čemer je glavna nagrada domnevno mobilni telefon, denar ali darilna torba, ter uganko s štetjem rac na priloženi fotografiji, pri čemer je glavna nagrada domnevno darilni bon v vrednosti 500 evrov.

Ta profil je žrtve sprva iskal v Mehiki, izdajal se je namreč za tamkajšnjo verigo trgovin Tiendas Neto, nato je pozornost preusmeril v Slovenijo. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Objave so se začele pojavljati konec februarja in se pojavljajo še vedno – zadnja je bila objavljena v četrtek, 20. marca.

Od kod izvirajo, ni jasno, saj tudi v poročilih o preglednosti profilov niso navedene lokacije oseb, ki jih upravljajo. Glede na pretekle izkušnje s tovrstnimi goljufijami je sicer jasno, da skoraj zagotovo izvirajo iz tujine. Na to med drugim nakazujeta tudi najmanj dva od sedemindvajsetih lažnih profilov, pri katerih je razvidno, da so žrtve sprva iskali z izdajanjem za tuje trgovske verige, natančneje eno mehiško in eno romunsko.

Tako rekoč vsi slovenski trgovci so že bili žrtve tovrstnih prevar in so nanje tudi že opozorili. Nihče od njih ne bo nikoli organiziral nagradne igre, v kateri niso izredno navedeni pogoji sodelovanja in kdo je organizator. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Več slovenskih oziroma v Sloveniji prisotnih trgovskih verig je v zadnjih letih opozorilo, da so bile tarče goljufov, ki so v njihovem imenu organizirali lažne nagradne igre. Opozorila so med drugim izdali Spar Slovenija, slovenski Lidl, slovenska izpostava diskontnega trgovca Hofer, Mercator, Tuš, pa tudi Petrol, Telekom Slovenije, T-2, nekatere banke in še bi lahko naštevali.

Eden od glavnih kazalnikov, da imajo uporabniki in uporabnice Facebooka zelo verjetno opravka s tujimi prevaranti, so pogosto tudi površno oziroma v polomljeni slovenščini napisana navodila za sodelovanje v (lažnih) nagradnih igrah.

Glede na to, da so si vse objave na tako rekoč vseh lažnih profilih z imenom Trgovine Jager podobne kot jajce jajcu, je mogoče, da so v ozadju vseh iste osebe oziroma da gre za delo različnih združb spletnih goljufov s podobnimi metodami dela.

Primer polomljene slovenščine iz ene preteklih prevar, ko so goljufi zlorabili grafično podobo trgovca Spar. Od uporabnikov, ki so jih vabili k sodelovanju v nagradni igri, so celo zahtevali, naj objavo komentirajo z nesmiselnim rojstnodnevnim voščilom "Vse rojstni dan Spar". Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Kako prepoznamo prevaro z nagradno igro ali podarjanjem izdelkov z manjšo napako, kar je prav tako zelo pogosta goljufija?



Najpogostejši kazalniki, da se lahko opečemo, so:



- profil na Facebooku je bil ustvarjen pred kratkim, pogosto na dan začetka nagradne igre,

- profil na Facebooku nima nobene druge vsebine razen nagradne igre,

- profil na Facebooku uporablja polomljeno slovenščino, kar je znak neposrednega prevajanja iz tujega jezika v slovenščino z orodjem Google Translate ali drugimi,

- orodje Preglednost strani razkrije, da profil upravljajo osebe iz tujine ali da je bil v preteklosti že preimenovan,

- nikjer ni navedeno, kdo točno (podjetje, fizična oseba) organizira nagradno igro,

- povezava, s katero vas domnevni organizator nagradne igre preusmeri do prevzema dobitka, vodi na zelo amatersko narejeno spletno stran, ki poziva ali k vpisu telefonske številke ali k namestitvi aplikacije, v primeru prevzema izdelkov z manjšo napako pa tudi k vpisu podatkov o plačilni kartici za plačilo simbolične cene,

- če se ne odzovete na prvotno sporočilo, da ste nagrajenec, vam bo "organizator" nagradne igre pošiljal enaka oziroma zelo podobna sporočila z neosebno oziroma generično vsebino, dokler ga ne blokirate.

Kaj se zgodi z "zmagovalcem" nagradne igre?

Zmagovalci so sicer vsi, ki sodelujejo, saj goljufi mečejo zelo široko mrežo. Glede na dosedanje tovrstne prevare je možnih scenarijev več.

- Goljufi uporabniku ali uporabnici prek zasebnega sporočila pošljejo povezavo do spletnega mesta, ki na prvi pogled spominja na resnično spletno stran trgovine, za katero se izdaja na Facebooku, vendar je na njej zgolj poziv za vpis telefonske številke, s čimer naj bi potrdili svoje sodelovanje v nagradni igri in prevzem nagrade. V resnici se žrtev goljufije nevede včlani v plačljiv SMS-klub.

Kdor v teh primerih res vnese svojo pravo mobilno številko in klikne nadaljuj, bo prejel sporočilo SMS. Če se nanj odzove s ključno besedo DA, bodo goljufi zelo veseli. Foto: posnetek zaslona

- Sodelujoči v lažni nagradni igri bo od prevarantov prejel povezavo do spletne strani, kjer naj bi lahko prevzel ali prevzela svojo nagrado. Te spletne strani največkrat gostujejo na domenah z zelo nenavadnimi imeni in uporabljajo polomljeno slovenščino. Pogoj za prevzem nagrade bo plačilo simboličnega zneska v višini nekaj evrov, ki predstavlja stroške dostave ali kaj podobnega, pojasnjujejo. Žrtev bodo pozvali k izpolnitvi obrazca, ki med drugim vključuje tudi vnos podatkov o plačilni kartici. Kdor bo v želji po nagradi, najsi gre za darilni bon ali kaj drugega, šel do konca, se bo v resnici nevede (če ni prebral drobnega tiska, ki je na tovrstnih spletnih straneh skoraj vselej prisoten, a je zelo dobro skrit) naročil na plačljivo multimedijsko ali katero drugo storitev, ki mu lahko z računa mesečno potegne tudi več kot 50 evrov. To je sicer še relativno dober razplet dogodkov, saj je žrtev neznano kam poslala podatke o svoji plačilni kartici. Črn scenarij bi bila konkretna izpraznitev njenega računa.

Primer obrazca na lažni spletni strani za prevzem nagrade s Facebooka. Vpisovanje osebnih podatkov in podatkov o plačilnih karticah ima lahko še precej hujše posledice od te, ki se zgodi v primeru nasedanja na obljube o nagradah ali dragih izdelkih za simbolično ceno. Tako pridobljene osebne podatke je med drugim mogoče zlorabiti za krajo identitete, lažno predstavljanje in prevzemanje nadzora nad žrtvinimi internetnimi uporabniškimi računi, kraja podatkov o plačilni kartici pa lahko žrtvi povzroči večjo denarno škodo. Foto: posnetek zaslona

- Prevaranti poskusijo svojo žrtev preusmeriti v komunikacijo na drugi platformi, največkrat je to pogovorna aplikacija WhatsApp, in jo pritegniti k naložbi v kriptovalute, pri čemer je v ozadju največkrat registracija na neobstoječi ali neznani platformi za valutno trgovanje. Temu sledijo neutrudni klici, naj žrtev na svoj trgovalni račun prenese sredstva, ki jih skoraj zagotovo nikoli ne bo dobila nazaj. Zgodi se lahko tudi včlanitev žrtve v ponzijevo shemo, ki obljublja zaslužek s kriptovalutami.

- Prevzem nagrade lahko goljufi pogojujejo tudi s prenosom posebne "sponzorske" aplikacije. Kaj natanko takšna aplikacija počne, ni jasno, zagotovo pa ne vodi do darilnih bonov in drugih nagrad, saj te ne obstajajo. Zelo verjetno je sicer, da je aplikacija, ki ni na voljo za namestitev pri enem od uradnih virov, temveč do nje pridemo tako, da nas pretenta nekdo, ki se izdaja za uradno spletno izpostavo (slovenskega) trgovca, potencialno nevarna in da morda vsebuje celo programsko kodo, ki omogoča prevzem nadzora nad pametnim telefonom in nepooblaščen dostop do osebnih podatkov in (digitalnega) premoženja žrtve.

V konkretnem primeru lažni organizatorji lažne nagradne igre za zmagovalca sicer razglasijo vsakogar, nato pa mu pošljejo spletno povezavo, na kateri mora, da bi domnevno lahko prevzel nagrado, obiskati spletno stran "sponzorja" nagradne igre.

Klik na novo povezavo uporabnika ali uporabnico nato pošlje skozi pravi labirint spletnih strani in anket, ki mu med drugim obljubljajo zaslužek s kriptovalutami, na koncu pa pristane na obrazcu za vnos telefonske številke. Nato bo vendarle lahko prevzel nagrado, mu zagotavljajo, a se bo v resnici včlanil v plačljiv SMS klub. Če ste to morebiti storili, so tu navodila, kako se lahko rešite:

