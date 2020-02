Pozor: po Lidlu, Hoferju in Mercatorju na udaru še Petrol

Na družbenem omrežju Facebook trenutno poteka obširna kampanja vabljenja uporabnikov k sodelovanju v nagradnih igrah za bone za gorivo, ki jih domnevno organizira Petrol. Ta je že opozoril, da s številnimi sponzoriranimi objavami nikakor ni povezan in uporabnike pozval k pazljivosti. V ozadju je sicer v Sloveniji precej znana prevara, ki je do zdaj med drugim zlorabila tudi imena Lidla , Hoferja in Mercatorja .

Na Facebooku se je pojavilo več profilov anonimnih lastnikov, ki so skoraj sočasno zagnali oglaševalske kampanje za objave, prek katerih želijo uporabnike prepričati v klik na spletno povezavo, ki v imenu Petrola obljublja poln rezervoar goriva.

Profili, ki širijo lažno nagradno igro, imajo zvečine manj kot deset sledilcev. Ustvarjeni so bili izključno z namenom objavljanja sponzoriranih vsebin. Mrežo mečejo zelo široko - njihov edini kriterij za doseganje uporabnikov v Sloveniji je namreč, da so starejši od 18 let. Foto: Matic Tomšič

Povezava vodi do nagradnega kviza, ki ga ne gosti spletna stran Petrola, temveč več različnih portalov, ki bi jih bilo nemogoče označiti za vredne zaupanja. Kdor na vsa štiri nagradna vprašanja odgovori pravilno, lahko vpiše svojo telefonsko številko in s tem prevzame svojo nagrado, bon za gorivo v vrednosti 500 evrov, trdi spletna stran.

Drobni tisk medtem razkriva, da Petrol na noben način ni povezan z nagradno igro, temveč gre zgolj za krinko, prek katere poskuša organizator nagradne igre uporabnika včlaniti v plačljiv SMS klub, ki ga bo stal pet evrov tedensko.

Da gre za prevaro in da nikakor ni povezan z nagradnimi igrami, je na uradnem profilu na Facebooku v torek opozoril tudi Petrol:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Dimoco, ki že zelo dolgo ponuja tehnično platformo za vabljenje uporabnikov v plačljive SMS-klube in na katerega sporne in zavajajoče poslovne prakse je že pred časom opozorila Zveza potrošnikov Slovenije.



Drugo je nizozemsko podjetje Mobile Minded, ki prek bolj prepoznavne znamke Momoxxio (prepoznavne vsaj za tiste, ki berejo drobni tisk) organizira številne podobne nagradne igre. O tem, da Mobile Minded ni ravno sopomenka za zaupanja vredno podjetje, veliko pove že fotografija "ekipe" podjetja na njihovi danes sicer že celo nedelujoči spletni strani, ki v resnici prikazuje čisto druge ljudi.



Kdo je v ozadju konkretne lažne nagradne igre, je sicer težko izvedeti, ker Dimoco in Mobile Minded ponujata le orodja, ki jih nato lahko uporabijo "zunanji partnerji" prek tako imenovanih affiliate programov, o katerih smo pred kratkem že pisali. V ozadju sta dobro znani imeni. Eno je avstrijska družba, ki že zelo dolgo ponuja tehnično platformo za vabljenje uporabnikov v plačljive SMS-klube in na katerega sporne in zavajajoče poslovne prakse je že pred časomDrugo je nizozemsko podjetje, ki prek bolj prepoznavne znamke(prepoznavne vsaj za tiste, ki berejo drobni tisk) organizira številne podobne nagradne igre. O tem, da Mobile Minded ni ravno sopomenka za zaupanja vredno podjetje, veliko pove že fotografija "ekipe" podjetja, ki v resnici prikazujeKdo je v ozadju konkretne lažne nagradne igre, je sicer težko izvedeti, ker Dimoco in Mobile Minded ponujata le orodja, ki jih nato lahko uporabijo "zunanji partnerji" prek tako imenovanih

Med bolj znanimi žrtvami podobne prevare so se v zadnjih letih med drugim znašli tudi trgovci Lidl, Hofer in Mercator. Foto: Reuters

Naredil sem napako in se včlanil v plačljiv SMS klub. Kaj naj naredim, da jim ne bom plačeval 20 evrov mesečno?

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) uporabnikom, ki so postali žrtev nenamerne včlanitve v plačljiv SMS-klub, svetuje, naj se za pomoč obrnejo na svojega telekomunikacijskega operaterja oziroma od njega zahtevajo blokado komercialnih sporočil.

Alternativa je vzpostavitev stika neposredno z gostiteljem ene od platform, prek katerih delujejo plačljivi SMS-klubi, še bolj zanesljivo pa je pošiljanje ključne besede za odpoved storitve na ustrezno telefonsko številko.

To je nekaj najpogostejših ponudnikov:



NTH AG. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta customer.care@ccsupport.biz ali telefon 01 600 18 50 (med delavniki od 9. do 17. ure). Splošni pogoji in pravila uporabe.



DIMOCO GmbH. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 3322, 3663, 6655, 6677, 6886, 3500. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta office@dimoco.si ali telefon 01 8888 689 .Splošni pogoji in pravila uporabe.



12MEDIA, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na eno od številk - 6633, 6116, 3883. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@12media.si ali telefon 01 237 33 04.



Splošni pogoji in pravila uporabe. IT Ena, d. o. o. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključno besedo STOP na številko 3600. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta info@it1.si ali telefon 059 699 299. Splošni pogoji in pravila uporabe.



MobileNobo. Odjava iz SMS-kluba: pošljite ključni besedi STOP NOBO na številko 3838. Stik za pomoč uporabnikom: e-pošta mobilenobo.slo@ccsupport.biz ali telefon 01 600 19 02. Splošni pogoji in pravila uporabe.

