Razkrivamo manipulacijo: kdo v resnici služi s črtami na nebu

Sledem, ki nastajajo za potniškimi letali, se po angleško reče contrails. Gre za kombinacijo angleških besed za kondenzacijo in sled. Contraile ustvarjajo reaktivni motorji letal, ki letijo na višini deset in več kilometrov. Zrak je tam zelo mrzel, temperature lahko dosežejo tudi –60 stopinj Celzija. Vroč izpust reaktivnih motorjev se zato po izstopu iz reaktivnih motorjev v trenutku kristalizira v led in s tem ustvarja sledi, ki jih vidimo na nebu. Od vlažnosti ozračja pa je odvisno, kako dolgo se bodo sledi na nebu nato tudi obdržale.

Spodaj opisujemo šolski primer tipičnega članka s škandaloznim naslovom, ki domnevno potrjuje, da imajo podpihovalci teorij zarot prav, obenem pa poskuša še nekaj zaslužiti na račun ne dovolj kritičnega bralca, ki prebere samo naslov in prva dva stavka, ne preveri pa vira, ki ga navaja avtor (vira pogosto sicer sploh ni). Naj poudarimo, da je tovrstnih člankov na spletu na tisoče in če bi res držalo to, kar trdijo njihovi naslovi, bi bil svet danes najverjetneje bistveno drugačen.



Dokaz za zelo znano teorijo zarote o kemičnih sledeh so po mnenju njenih zagovornikov sledi, ki jih za sabo na nebu puščajo civilna in vojaška letala. Po njihovem so to tako imenovani chemtraili (beseda je skovanka angleških izrazov za kemikalije in sled, ki nastaja za letalom). Teoriji zarote se zato pogovorno reče tudi kar chemtrails. Glavni razlog za zapraševanje ljudi z nevarnimi kemikalijami, na slovenskem nebu to po mnenju podpornikov teorije zarote to pogosto počne zveza Nato, sta spreminjanje vremena, seveda na slabše, in pa nadzor nad gostoto prebivalstva s sistematičnim dolgoročnim zastrupljanjem ljudi iz zraka. Foto: Reuters

Začne se z izkrivljanjem resnice

Civilna Iniciativa Modro Nebo, verjetno najbolj znano slovensko združenje, ki zagovarja teorijo zarote o chemtrailih in ji na Facebooku sledi več kot deset tisoč ljudi, je v nedeljo delila članek z naslovom Vlada končno priznala kemični geoinženiring z uporabo chemtrailov.

Članek, ki je bil na spletni strani The Millenium Report sicer objavljen že 19. novembra 2017, trditev iz naslova podkrepi z argumentom, da je vlada ZDA zapraševanje s kemičnimi sledmi priznala v znanstveni študiji, katere objavo je posredno blagoslovil vladni inštitut ZDA za zdravje, ki spada pod okrilje ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve.

Če želimo, lahko raziskavo tudi preberemo, vendar ne tam, kjer je objavljen izvirnik, torej na spletni strani Nacionalnega centra ZDA za biotehnološke informacije (NCBI), temveč na spletni strani Chemtrails Must Stop.

Če nekaj piše z velikimi črkami, to še ne pomeni, da je res. Podpihovalci teorij zarot svoje trditve, ki, kot boste ugotovili tudi malce nižje, neredko izkrivljajo resnico oziroma podatke jemljejo iz konteksta, poudarjajo z izrazito velikimi črkami in pozornost s tem odvračajo od dejanske vsebine citiranih virov, ki jih sicer nemalokrat povsem diskreditirajo. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Raziskava je tam objavljena v celoti, kdor jo dejansko prebere, pa bo hitro ugotovil, da v njej nihče ni priznal zapraševanja s kemičnimi sledmi. Raziskava zgolj ugotavlja morebitne zdravstvene posledice na ljudeh v primeru implementacije geoinženiringa, torej vbrizgavanja aerosolov v Zemljino atmosfero za kljubovanje podnebnim spremembam, in sklene, da je potrebnih več raziskav.

Ali bralca raziskave znanstveniki res vabijo k nakupu izdelkov iz konoplje?

Primerjava obeh različic raziskav razkrije tudi podrobnost, ki pokaže zelo pogosto agendo piscev takšnih novic. Uvodu izvirne raziskave, ki je objavljena na spletni strani Chemtrails Must Stop, je dodana poved, da "bi ljudje, ki jih skrbi njihovo zdravje, morali občasno preveriti spletne strani z nasveti s področja medicine, kot je www.justcbdstore.com".

Takole je videti resnični povzetek raziskave:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Tole pa je dodano v spremenjenem:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Povezava sicer ne deluje več, kar ni tako nenavadno, saj je bil članek objavljen pred skoraj dvema letoma in pol, a jasno je, kam je vodila: na spletno stran Just CBD znanega prodajalca izdelkov iz kanabidiola (CBD) oziroma konopljine smole.

Just CBD s kemičnimi sledmi sicer nima nič, a piscem tovrstnih člankov omogoča, da služijo na njihov račun. Just CBD komurkoli namreč omogoča, da postane njegov zunanji partner (affiliate) in na svojo spletno stran objavi osebno povezavo do Just CBD.

Če kateri od obiskovalcev spletne strani prek te povezave pri Just CBD nato kupi izdelek iz kanabidiola, bo lastnik spletne strani, v tem primeru pisec novice o kemičnih sledeh, prejel 18-odstotno provizijo od kupnine.

Just CBD svojim partnerjem sicer prepoveduje oglaševanje njihove osebne povezave ob zavajajočih vsebinah, kar pa spremenjena znanstvena raziskava in članek o vladnem priznanju kemičnih sledi vsekakor sta, kar je najverjetneje eden od razlogov, zakaj povezava ne vodi več nikamor.

Teorije zarot so lahko velik posel



Tega morda nihče ne dokazuje bolj kot Mike Adams, ki je na temeljih tako rekoč vseh najbolj znanih teorij zarot zgradil pravi medijski in trgovski imperij.

Mike Adams je s svojimi številnimi spletnimi stranmi, prek katerih širi zavajajoče novice, po mnenju številnih eden od glavnih krivcev za to, da ogromno ljudi danes ne zaupa več zdravnikom, znanstvenikom in drugim izobraženim ljudem, temveč v vsem vidijo laži globalnih elit. Adamsova spletna stran Natural News ima tudi precej zaslug za vse nižjo precepljenost v razvitih delih sveta. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Mike Adams je lastnik spletne strani Natural News, ki je bila v preteklosti že označena za najslabši znanstveni portal na svetu.



Spletna stran Natural News je pod Adamsovo taktirko odločno uperjena proti cepljenju proti nalezljivim boleznim, kemoterapiji, farmaciji, zdravnikom, levemu političnemu polu (Adams je še posebej nastrojen proti Baracku Obami in Hillary Clinton), gensko spremenjenim organizmom, večini znanstvenikov, globalnemu segrevanju, dobrodelnim milijarderjem, letalskemu prometu in še bi lahko naštevali.



Splošen konsenz med strokovnjaki in na spletu je, da Natural News širi lažne informacije, saj najbolj odmevni članki na spletni strani zelo pogosto niso podprti z legitimnimi viri ali pa podatke iz zaupanja vrednih virov vzamejo iz konteksta in priredijo tako, da ustrezajo Adamsovim prepričanjem.

Zaradi tega se je Natural News že znašel na črnih seznamih internetnih velikanov. Njegove vsebine so zaradi zavajanja bralcev oziroma gledalcev med drugim začelo skrivati Google, Facebook in YouTube. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kljub vsemu temu ima spletna stran vsak mesec še vedno več milijonov unikatnih obiskovalcev, ogromno jih obišče tudi več kot 80 sorodnih portalov, ki jih prav tako upravlja Adams. Portalu Natural News je pripeta tudi spletna trgovina s prehranskimi dopolnili in številnimi drugimi "bio" izdelki z navitimi cenami.

