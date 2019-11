Inšpektorji umikajo izdelke s konopljino smolo. Proizvajalci ogorčeni. #video

Zdravstveni inšpektorat iz trgovin pospešeno umika nekatere izdelke, ki vsebujejo konopljino smolo oziroma CBD. Izdelki naj bi zavajali potrošnike in celo škodovali zdravju, odkrili so tudi več primerov zastrupitve. Med zastrupljenimi naj bi bili tudi otroci.

Pravijo, da je izdelke treba umakniti, ker v Evropi ne obstaja dokumentirana zgodovina varne uporabe živil, ki vsebujejo CBD. Tako morajo izdelovalci po novem priložiti posebna dokazila, kar pa pomeni dolgotrajen in drag postopek. Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki je na trg poslala inšpekcijo, ob tem opozarjajo presenečeni trgovci.

Trgovci konopljinih izdelkov so se znašli pred novo nalogo

S svojih polic morajo umakniti kozmetiko in prehranska dopolnila iz industrijske konoplje s CBD, saj za njih ne obstaja zgodovina varne uporabe. Nekateri so se umiku izognili drugače. "Našli smo rešitve. Smo eni redkih na trgu, ki lahko ponudimo izdelke ne kot prehranska dopolnila, ampak kot kozmetične proizvode, ki pa so narejeni iz ekstrakta listov, in ne iz ekstrakta cvetov," je za oddajo Planet 18 pojasnil Tomaž Rosić, direktor podjetja Be Hempy.

CBD-izdelki se pogosto prodajajo kot zdravila, ki se jim pripisuje lastnosti preprečevanja ali lajšanja zdravstvenih težav. Da to učinkuje, potrdi tudi raper Rok Terkaj, ki izdelke uporablja po koncertih pred spanjem. "Hitreje zaspim in telo se regenerira, da moj indokanabinoidni sistem veliko boljše funkcionira," je dejal. Inšpekcije so pri nas poslali prehitro in na trgu je zavladal umetno ustvarjen stres, pravi.

"Ministrstvo sploh še nima uradnega prevoda konvencije iz leta 1961 in v tem smislu smo svetovni fenomen. Prevod je pomemben zato, da sploh vemo, zakaj konopljo klasificiramo kot drogo. Nimamo niti prevoda za besedo kanabis, čeprav je bil že trikrat naročen," dodaja Terkaj.

Iz UKC so oddaji Planet 18 sporočili, da so v treh letih obravnavali deset primerov zastrupitve s CBD-izdelki, med njimi tudi več primerov zastrupitve otrok. Ni pa jim uspelo uspelo ugotoviti, za katere izdelke gre.

Je šlo torej za črni trg?

"Treba bi bilo globlje raziskati, kdo se je zastrupil, zakaj in kaj je dejansko vzel. Imamo dve vrsti trga: en je zakoniti, beli trg, tako kot je blagovna znamka Be Hempy, drugi pa je črni trg zaradi države, ker tovrstnih zadev ne uredi," še pojasnjuje Rosić.

Foto: Bojan Puhek CBD je najbolj zastopani kanabinoid v vršičkih vseh sort konoplje. Pridela se iz konopljine smole, ki se pridobi iz vršičkov industrijske konoplje. CBD in THC sta sorodna kanabinoida, vendar CBD nasprotno od THC ni psihoaktiven, zato je njegova uporaba pri nas zakonita. THC na primer lahko poslabša psihotične simptome, medtem ko jih CBD miri.

Na inšpektoratu so opozorili, da se pogosto zgodi, da nekdo vidi, da izdelki pomagajo ali lajšajo težave, in posledično opusti zdravljenje. "Vsekakor odsvetujemo prekinitev kakršnihkoli zdravljenj. Mi vedno pravimo, da je tisto, kar zdravnik predlaga, sveto, to mora biti. Konoplja je lahko samo neka podpora obstoječi, uradni terapiji, ki jo predpiše zdravnik. Nikakor drugače," še poudarja Rosić.

Z inšpektorata so sporočili, da je bilo do zdaj opravljenih 41 inšpekcijskih pregledov na področju prehranskih dopolnil in 34 na področju kozmetičnih izdelkov. Inšpekcijski postopki so še v teku in ukrepi še niso bili izrečeni. Po podatkih z nacionalnega inštituta je šlo za kombinacijo THC in CBD.