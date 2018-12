Tajska legalizirala konopljo za medicinsko rabo

Tajski parlament je danes potrdil spremembo zakona o narkotikih iz leta 1979 in s tem legaliziral uporabo konoplje za medicinske in raziskovalne namene. Gre za prvo legalizacijo te rastline v državi z najstrožjimi zakoni glede drog na svetu.

"To je novoletno darilo nacionalne zakonodajne skupščine vladi in Tajcem," je pred kamerami povedal predsednik odbora za pripravo osnutka zakona Somchai Sawangkarn.

Medtem ko so nekatere države po svetu, kot sta Kolumbija in Kanada, legalizirale uporabo konoplje v medicinske pa tudi rekreacijske namene, ostajajo droge v večini držav jugovzhodne Azije nezakonite in tabu tema. Tu veljajo tudi najstrožji zakoni glede drog. V Singapurju, Indoneziji in Maleziji je denimo za tihotapljenje marihuane zagrožena smrtna kazen.

Najbolj sporno vprašanje glede legalizacije marihuane na Tajskem sicer ostajajo zahteve tujih podjetij za patentiranje, s čimer bi imeli tajski bolniki otežen dostop do zdravil, tamkajšnji raziskovalci pa do izvlečkov konoplje.