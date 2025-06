Tajska vojska je zaprla mejne prehode s Kambodžo zaradi naraščajočih napetosti med vojskama obeh držav na meji. Omejitve veljajo za večino vozil in potnikov, edina izjema so nujni prevozi bolnikov.

Napetosti med Tajsko in Kambodžo se dodatno stopnjujejo vse od incidenta maja letos, ko je bil na meji med državama ubit kamboški vojak, poroča The Guardian. V odziv je Kambodža začasno prekinila med drugim uvoz energentov in sadja iz Tajske, prepovedali pa so tudi predvajanje tajskih nadaljevank in filmov.

Zaradi napetosti med državama, ki sicer trajajo že desetletja zaradi obmejnih sporov glede ozemlja, se je na tnalu tajske javnosti znašala tudi tajska premierka Paetongtarn Šinavatra.

V javnost so namreč pricurljali posnetki njenega telefonskega pogovora s kamboškim predsednikom Hun Senom. V pogovoru je Šinavatra izrazila nezadovoljstvo nad tajsko vojsko, kar je na Tajskem sprožilo val ogorčenja. Tajska vojska je sicer zelo vplivna in je v preteklih desetletjih izvedla že več državnih udarov, katerih cilj je bil odstraniti demokratično izvoljeno vlado.

Napetosti med Tajsko in Kambodžo trajajo že desetletja. Državi sicer uradno nikoli nista bili v vojni, se je pa v preteklosti odvilo več oboroženih spopadov med stranema.