Hud udarec za človeka, ki trdi, da pozna vse skrivnosti globalne elite

Mike Adams je s svojimi številnimi spletnimi stranmi, prek katerih širi zavajajoče novice, po mnenju številnih eden od glavnih krivcev za to, da ogromno ljudi danes ne zaupa več zdravnikom, znanstvenikom in drugim izobraženim ljudem, temveč v vsem vidijo laži globalnih elit. Adamsova spletna stran Natural News ima tudi precej zaslug za čedalje nižjo precepljenost v razvitih delih sveta ..

Mike Adams je s svojimi številnimi spletnimi stranmi, prek katerih širi zavajajoče novice, po mnenju številnih eden od glavnih krivcev za to, da ogromno ljudi danes ne zaupa več zdravnikom, znanstvenikom in drugim izobraženim ljudem, temveč v vsem vidijo laži globalnih elit. Adamsova spletna stran Natural News ima tudi precej zaslug za čedalje nižjo precepljenost v razvitih delih sveta .. Foto: Brighteon / Posnetek zaslona

S Facebooka je v nedeljo izginil profil razvpite spletne strani Natural News, ki velja za enega od največjih in najbolj prepoznavnih virov lažnih novic na internetu. Profil, ki so mu sledili kar trije milijoni ljudi, je Facebook odstranil zaradi boja proti izmišljenim informacijam, ki so bile v primeru Natural News pogosto ne le nesmiselne, temveč tudi zelo nevarne. Ustanovitelj Natural News Mike Adams, ki je velik zagovornik vseh mogočih teorij zarot, je ameriškega predsednika Donalda Trumpa zdaj pozval, naj napade Silicijevo dolino, kjer imajo sedež Facebook in drugi tehnološki velikani.

Profila Natural News na družbenem omrežju Facebook ni več mogoče najti od nedelje, poskus obiska profila neposredno prek njegove povezave https://www.facebook.com/healthranger pa uporabnika obvesti, da "Ta stran ni na voljo" oziroma "Profila ni mogoče najti".

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Vodstvo Facebooka je za ameriške medije v ponedeljek potrdilo, da so profil Natural News, katerega objave so spremljali kar trije milijoni uporabnikov družbenega omrežja, odstranili oni. Natural News je na Facebooku namreč kršil Standarde skupnosti, ki uporabnikom prepovedujejo širjenje lažnih informacij za namen zbiranja všečkov in sledilcev ter delitev objav.

Kaj je sporno pri Natural News?

Vsebine na spletni strani Natural News v zadnjih letih nimajo prav veliko skupnega z naravo. "Kalifornija desetletnike v šolah uči oralnega seksa in jih sili k spolnemu občevanju. Belce brišejo iz zgodovinski zapisov in jih nadomeščajo z drugimi rasami." Takšnih člankov je na spletni strani Natural News na tisoče, njihovi viri pa so zelo pogosto spletne strani, ki so prav tako v lasti Mikea Adamsa, prvega obraza Natural News, ali pa skrajno desni blogi. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran Natural News oziroma Naravne novice, če bi ime portala prevedli v slovenščino, je sprva zaslovela z zavračanjem sodobne medicine in podporo homeopatskemu zdravljenju tudi najtežjih bolezni, kot je rak.

Oče Natural News, Američan Mike Adams, se je pozneje preusmeril še v podpihovanje vseh mogočih teorij zarot in izražanju skrajno desnih političnih stališč.

Mike Adams se s širjenjem lažnih novic preživlja že več kot dve desetletji. Leta 1998 je bil namreč eden od tistih uporabnikov spleta, ki so v mnogih ljudeh zasejali strah pred tako imenovanim milenijskim hroščem, ki naj bi ob prelomu tisočletja onemogočil elektronske naprave. Adams velja za strokovnjaka za doseg spletnih vsebin, zaradi česar so se njegovi članki v preteklosti tako pogosto znašli na vrhu rezultatov iskanja na Googlu. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Portal Natural News je pod Adamsovo taktirko tako odločno uperjen proti cepljenju proti nalezljivim boleznim, kemoterapiji, farmaciji, zdravnikom, levemu političnemu polu (Adams je še posebej nastrojen proti Baracku Obami in Hillary Clinton), gensko spremenjenim organizmom, večini znanstvenikov, globalnemu segrevanju, dobrodelnim milijarderjem, letalskemu prometu in še bi lahko naštevali.

Čeprav je Adams na Natural News prvenstveno začel nasprotovati zgolj sodobni medicini, se je sčasoma prelevil v pravega mojstra za podpihovanje vseh mogočih teorij zarot. Med njimi seveda ne sme manjkati teorija o tako imenovanih kemičnih sledeh (chemtrailih), ki pravi, da svetovna elita prek izpuhov letal po ljudeh namenoma prši strupe za masovno pobijanje, nadzor misli in spreminjanje vremena. Foto: Reuters

Splošen konsenz med strokovnjaki in na spletu je, da Natural News širi lažne informacije, saj najbolj odmevni članki na spletni strani zelo pogosto niso podprti z legitimnimi viri ali pa podatke iz zaupanja vrednih virov vzamejo iz konteksta in priredijo tako, da ustrezajo Adamsovim prepričanjem.

Zaradi tega se je Natural News v preteklosti že znašel na črnih seznamih internetnih velikanov. Njegove vsebine sta zaradi zavajanja bralcev oziroma gledalcev med drugim začela skrivati Google in YouTube.

Mike Adams spletne strani Natural News in mreže povezanih podobnih portalov ne ustvarja zgolj zato, ker se želi boriti proti globalni eliti, temveč tudi zato, ker mu promocija naravnega zdravljenja raka in različnih domačih terapij razstrupljanja po cepljenju prinaša dobiček. Adams prek Natural News namreč tudi prodaja številne dodatke k prehrani in zeliščne ter mineralne pripravke, za katere trdi, da so bolj učinkoviti od sodobne medicine. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Recept, da te kap



Nekatere informacije, ki jih bralcem podaja Natural News, občasno niso le zavajajoče, temveč tudi potencialno zelo nevarne.



Foto: Reuters

Pred petimi leti so tako objavili zdaj že odstranjen slavni recept za izdelavo domačega cepiva proti virusu ebole, ki bralcu predlaga, naj za zaščito pred ebolo v plastenki zmeša nekaj vode, žgano pijačo ter vzorec sline ali krvi nekoga, ki je že okužen z ebolo, in vse skupaj popije!

Adams poziva Donalda Trumpa, naj "razmontira" Silicijevo dolino

Kot je po prisilnem odhodu s Facebooka razkril Mike Adams, so najnovejši sovražnik Natural News ameriški tehnološki velikani.

Adams ustanovitelje podjetij Facebook, Amazon, Twitter in direktorja Googla ter Appla v nedeljskem prispevku namreč primerja z diktatorji iz preteklosti:

Foto: Natural News

Portal Natural News je v ponedeljek tudi pozval predsednika ZDA Donalda Trumpa, naj Silicijevo dolino, kjer ima sedeže večina ameriških tehnoloških podjetij, napade z jedrskim orožjem. Opozoril je sicer, da tega ne misli dobesedno, temveč želi, da predsednik Trump onemogoči delovanje tehnoloških velikanov.

Donald Trump je sicer prav v nedeljo na družbenem omrežju Twitter zapisal, da platforme, kot je Twitter, ne bi smele odstranjevati skrajno desnih profilov, pa četudi bodo morda širili lažne novice, temveč bi morale spoštovati svobodo govora.

Foto: Twitter Trump je s tem dobesedno nasprotoval samemu sebi. Decembra 2015 je med govorom o tem, kako zajeziti hekerske in teroristične napade, namreč poudaril, da je treba splet zapreti in da so ljudje, ki poudarjajo pomembnost svobode govora, neumni.

Adams je bralce tudi posvaril, naj se za vire pravih informacij nikoli ne zanašajo na Facebook ali Google, temveč naj jih vedno poiščejo na izvirni spletni strani, v njegovem primeru torej na naturalnews.com.

Ploščo je torej obrnil zelo hitro, saj se je do nedelje za promocijo Natural News tudi sam močno opiral na profil na Facebooku, kjer je njegove objave spremljalo kar tri milijone ljudi.

Preberite tudi: