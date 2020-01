Ministrstvo za zdravje pripravlja nadgradnjo predpisov, ki bodo postavili jasna pravila proizvodnje konoplje v medicinske namene. S tem bodo v Sloveniji omogočeni gojenje, predelava in raziskovanje te rastline. V političnih strankah so spremembam naklonjeni, so pa bolj zadržani do tega, da bi konopljo legalizirali tudi v rekreativne namene.

Ministrstvo za zdravje, ki ga vodi Aleš Šabeder, na pobudo stranke LMŠ pripravlja predlog zakonodajne ureditve gojenja konoplje za medicinske namene. Kot pravijo na ministrstvu, bo ta ureditev skladna z določbami Enotne konvencije o mamilih Združenih narodov iz leta 1961 ter zagotavljala standardizirano in ponovljivo kakovost za ta namen pridelane konoplje.

Zdravila iz medicinske konoplje so pri nas že dostopna V Sloveniji je bolnikom že omogočen dostop do zdravil iz medicinske konoplje. S spremembami Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog je bilo omogočeno predpisovanje kanabinoidov v medicinske namene na zdravniški recept, vključno z vršički konoplje. Zdravila so bolnikom dostopna iz uvoza in v letošnjem letu bomo potrebovali okvirno 15 kilogramov preparatov. Ob tem na ministrstvu dodajajo, da je raziskovalna dejavnost že zdaj dovoljena na podlagi veljavne zakonodaje. V zadnjih treh letih je ministrstvo za zdravje izdalo štiri dovoljenja za posest konoplje in njenih učinkovin v raziskovalne namene.

Kakšna je razlika med industrijsko in navadno konopljo Konoplja je do šest metrov visoka rastlina, ki ima več podvrst. Največ se uporabljata navadna (industrijska) in indijska konoplja. V konoplji so poleg drugih snovi tudi učinkovine kanabinoidi, med katerimi je najbolj znan THC. V konoplji pa najdemo tudi CBD, ki naj bi bil znan po številnih zdravilnih učinkih, a v nasprotju s THC ni psihoaktiven.



Razlika med industrijsko in medicinsko konopljo je v količini lepljive smole, ki je bogata s kanabinoidi. Industrijska konoplja vsebuje manj smole, medicinska pa več. Več ko je smole, več je kanabinoidov in večja je tudi vrednost THC.

Konoplja od leta 2017 ni več v prvi skupini prepovedanih drog

Leta 2017 smo v Sloveniji konopljo premestili iz prve skupine prepovedanih drog v drugo skupino. V prvi skupini so rastline in substance, zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini. V drugi skupini pa so rastline in substance, ki so sicer nevarne za zdravje, a se lahko uporabljajo v medicini.

Ob tem sta pridelava in predelava konoplje v medicinske namene takrat ostali prepovedani. Da bi to omogočili, bi morali spremeniti zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. In tega področja se je zdaj lotilo ministrstvo za zdravje.

Stranke so spremembam naklonjene, zadržani le v NSi

V parlamentarnih strankah so spremembam, ki jih napovedujejo na ministrstvu, načeloma naklonjeni. Zadržanost so izrazili le v stranki NSi, kjer so zapisali, da menijo, da je "področje zakonsko zadovoljivo urejeno in da večje spremembe, ki bi omogočile širšo dostopnost, niso potrebne".

Bi podprli tudi uporabo marihuane v rekreativne namene?

So pa v strankah nekoliko bolj zadržani do morebitne legalizacije konoplje v rekreativne namene. Svoje nasprotovanje temu so izrazili v DeSUS, pa tudi v NSi, kjer opozarjajo, da se na trgu EU pojavlja vse več psihoaktivnih snovi, zaradi katerih so še posebej ogroženi mladi.

Pri tem spomnimo, da je SMC pred koncem prejšnjega mandata skupaj s Piratsko stranko pripravila predlog, ki bi dovoljeval gojenje in uporabo konoplje v rekreativne namene, a je predlog zakona propadel s padcem vlade Mira Cerarja. Stališča strank do takratnega predloga najdete v članku Vam bodo poslanci omogočili, da boste lahko marihuano kadili legalno?.

Stališča parlamentarnih strank do sprememb, ki jih pripravlja ministrstvo

LMŠ



Foto: Reuters V LMŠ podpiramo in se zavzemamo za pripravo vseh potrebnih sprememb, ki bodo pravila proizvodnje oziroma gojenja in predelave konoplje v medicinske namene jasno opredelile. Skrajni čas je, da se to področje ustrezno uredi in se tudi v Sloveniji v praksi omogočita gojenje in predelava konoplje v medicinske namene.

SD







Glede na to, da smo svoje predloge rešitev že večkrat posredovali ministrstvu za zdravje, pričakujemo, da bo predlog zakona uredil ključno za vzpostavitev reda na tem področju: prenos ustreznih definicij iz neprevedene konvencije o mamilih, sprostitev nesmiselnih omejitev gojenja konoplje kot kulturne rastline ter - najpomembneje - vzpostavitev sistema gojenja konoplje in pridobivanja kanabinoidov v medicinske namene, ki bo omogočil sodelovanje tudi manjšim, lokalnim gojiteljem, izdelovalcem zdravil in prehranskih dopolnil. Socialni demokrati podpiramo legalizacijo in regulacijo pridelave, predelave in trgovine z izdelki iz konoplje, tako tistih, ki vsebujejo izključno CBD, kot tistih, ki vsebujejo tudi THC. V ta namen smo že v prejšnjem mandatu pripravili več zakonskih rešitev, ki smo jih pripravljeni usklajevati in nadgrajevati s pristojnim ministrstvom in koalicijo.Glede na to, da smo svoje predloge rešitev že večkrat posredovali ministrstvu za zdravje, pričakujemo, da bo predlog zakona uredil ključno za vzpostavitev reda na tem področju: prenos ustreznih definicij iz neprevedene konvencije o mamilih, sprostitev nesmiselnih omejitev gojenja konoplje kot kulturne rastline ter - najpomembneje - vzpostavitev sistema gojenja konoplje in pridobivanja kanabinoidov v medicinske namene, ki bo omogočil sodelovanje tudi manjšim, lokalnim gojiteljem, izdelovalcem zdravil in prehranskih dopolnil.

DeSUS



Foto: Ana Kovač V stranki in PS DeSUS podpiramo gojenje, predelavo in uporabo konoplje izključno v medicinske namene. Še vedno pa smo nasprotniki legalizacije gojenja in uporabe konoplje v rekreacijske namene. Verjamemo, da bodo vsa pravila, ki jih pripravlja ministrstvo, jasna in ne bodo omogočala različnih interpretacij, s katerimi bi se lahko posamezniki okoristili na račun tistih, ki bi takšen pristop zdravljenja potrebovali.

SAB

Foto: STA V SAB poudarjamo, da je treba z vsemi drogami, od alkohola naprej, ravnati pazljivo. Skoraj brezpogojno podpiramo uporabo konoplje v zdravstvene namene: edini pogoj je, da strokovnjaki potrdijo pozitivne učinke takšnega zdravljenja. Kot socialno-liberalna stranka mislimo, da bi bila dovolitev uporabe indijske konoplje korak v pravo smer - vsak naj počne, kar želi. Ob morebitni sprostitvi uživanja indijske konoplje bi uvedli tudi konkretnejše ozaveščanje o njeni škodljivosti.

SNS



Foto: Ana Kovač V Slovenski nacionalni stranki se že od leta 2005 zavzemamo za legalizacijo konoplje (Cannabis sativa sp.). Že pri takratnih ministrih za zdravje sem kot magister farmacije izrazil začudenje nad pomanjkanjem znanja tistih, ki so celotno rastlino, tudi korenino, označili za nevarno drogo. Želel bi, da minister za zdravje s svojimi idejami pride tudi do strokovnjakov, ki jih na ministrstvih očitno ni, torej do profesorjev na Fakulteti za farmacijo in tudi v PS SNS.

NSi Foto: STA Glede gojenja konoplje v medicinske namene stališče NSi ostaja zadržano. Menimo, da je področje zakonsko zadovoljivo urejeno in da večje spremembe, ki bi omogočile širšo dostopnost, niso potrebne. Naša zadržanost izvira zlasti iz podatkov, ki kažejo, da se na notranjem trgu EU pojavlja in širi vedno večje število novih psihoaktivnih snovi, kjer je še posebej ogrožena skupina mladih. Po raziskavah Eurobarometra je v Sloveniji nove psihoaktivne snovi uživalo že 6,6 odstotka mladih. To pa predstavlja veliko tveganje za javno zdravje. Po podatkih, ki so bili predstavljeni na javni predstavitvi mnenj, je po eni izmed raziskav med mladostniki, starimi od petnajst do šestnajst let, 23 odstotkov uporabnikov konoplje. Od leta 2012 pa je po podatkih kadarkoli v življenju uporabljalo konopljo dvesto trideset tisoč prebivalcev v Sloveniji, v Evropi pa kar dvajset milijonov.

Levica Foto: STA V Levici si že dlje časa prizadevamo za legalizacijo konoplje. Proces smo zastavili postopno. Potem ko se je na našo pobudo v prejšnjem mandatu hitro dekriminaliziralo rabo konoplje v prehrambne in druge namene, smo moči usmerili v to, da bi lahko pozitivni učinki rastline konoplje koristili tistim, ki to najbolj potrebujejo. Tako smo (tudi v prejšnjem mandatu) dosegli, da se je konoplja premaknila iz prve v drugo skupino prepovedanih drog, kar je bil pogoj, da se rastlina začne uporabljati tudi v medicinske namene. Naredili smo vse, da bi bili sprejeti tudi drugi potrebni podzakonski predpisi, ki bi omogočili gojenje, proizvodnjo in uporabo konoplje za medicinske namene v Sloveniji tudi v praksi. Dosegli smo, da se je legalizacija uporabe konoplje v medicinske namene zapisala v koalicijski sporazum trenutne vladne koalicije. V sporazumu med strankami vladne koalicije in Levico za leto 2019 smo kot eno od prioritet določili tudi ureditev uporabe konoplje v medicinske namene. Sporazum je predvideval ustanovitev delovne skupine strank koalicije in opozicijske Levice in ministrstva za zdravje, ki bi upoštevaje določila koalicijskega sporazuma pripravila osnovna izhodišča za popravke zdravstvene zakonodaje. Med popravki naj bi bila tudi legalizacija konoplje v medicinske namene. Kot skrajni rok za izvedbo je bil določen 31. november 2019. Ministrstvo za zdravje bi moralo v sodelovanju z delovno skupino pripraviti potrebne rešitve, a do srečanja delovne skupine v praksi ni prišlo niti enkrat. Da bi do legalizacije konoplje v medicinske namene prišlo čim prej, smo v Levici aprila 2019 sklicali tudi nujno sejo odbora za zdravstvo, kjer smo med drugim zahtevali, da ministrstvo za zdravje v roku treh mesecev sprejme ustrezne pravne akte, ki bodo v Sloveniji omogočili pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Naš sklep ni bil sprejet, in kot vidimo, se stanje na terenu slabša. Zdravstveni inšpektorat je namreč po navodilu Evropske komisije CBD klasificiral kot živilo, za živila pa je potrebna potrditev v skladu z zakonodajo o živilih. V Levici upamo, da bo ministrstvo za zdravje v kratkem razrešilo ta zaplet ter končno omogočilo tudi v praksi v Sloveniji gojenje, proizvodnjo in uporabo konoplje za medicinske namene. Da bi do legalizacije konoplje v medicinske namene prišlo čim prej, smo v Levici aprila 2019 sklicali tudi nujno sejo odbora za zdravstvo, kjer smo med drugim zahtevali, da ministrstvo za zdravje v roku treh mesecev sprejme ustrezne pravne akte, ki bodo v Sloveniji omogočili pridelavo in predelavo konoplje v medicinske namene. Naš sklep ni bil sprejet, in kot vidimo, se stanje na terenu slabša. Zdravstveni inšpektorat je namreč po navodilu Evropske komisije CBD klasificiral kot živilo, za živila pa je potrebna potrditev v skladu z zakonodajo o živilih. V Levici upamo, da bo ministrstvo za zdravje v kratkem razrešilo ta zaplet ter končno omogočilo tudi v praksi v Sloveniji gojenje, proizvodnjo in uporabo konoplje za medicinske namene.

SDS



Odgovora nismo prejeli.

SMC



Odgovora nismo prejeli.