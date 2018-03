Hofer opozarja slovenske kupce: To je prevara!

Trgovec Hofer je slovenske uporabnike spleta in družbenih omrežij opozoril na nagradne igre, ki sodelujočim obljubljajo bone za nakup v trgovinah Hofer v vrednosti več sto evrov. Iz Hoferja so sporočili, da gre za lažne nagradne igre, ki za promocijo nepooblaščeno uporabljajo Hoferjev logotip. Kaj se lahko zgodi, če sodelujemo v takšnih nagradnih igrah?

Foto: Hofer.si

Pri Hoferju so slovenske kupce posvarili, da so na spletu naleteli na več različnih nagradnih iger, ki posnemajo Hoferjevo grafično podobo in prikazujejo logotip, a v resnici niso povezane s trgovcem.

Hofer nagradnih iger, kot je ta na zgornji fotografiji, ne organizira oziroma za to ni pooblastilo tretje osebe ali izdalo kakršnih koli soglasij, so opozorili na uradni slovenski spletni strani trgovca.

Dodajajo tudi, da so morebitni pozivi k sodelovanju v nagradnih igrah, ki jih izvaja Hofer, vedno prikazani izključno v Hoferjevih letakih, oglasih ali na spletni strani hofer.si oziroma na uradnem profilu na Facebooku, ne pa na spletnih mestih tretjih oseb.

Hofer slovenske uporabnike spleta še opozarja, da podjetje ne bo odgovarjalo za nastalo škodo, če bodo kljub opozorilom vseeno sodelovali v lažnih nagradnih igrah, ki nosijo ime trgovca. Foto: STA

Kaj se lahko zgodi uporabniku, ki sodeluje v lažni nagradni igri?

Lažne nagradne igre, kot je ta, na katero opozarja trgovec Hofer, želijo uporabnika skoraj brez izjeme speljati na led in od njega nekaj dobiti, brez da bi uporabnik to ugotovil, dokler ne bo že prepozno. Tisti "nekaj" je lahko:

- E-poštni naslov, ki nato postane tarča nadležnih reklamnih sporočil oziroma tako imenovanega spama. Nekatera sporočila lahko vsebujejo tudi nevarne priponke, ki lahko, če jih uporabnik odpre, na njegovo napravo namestijo zlonamerne programe.

- Telefonska številka, s katero uporabnika prijavijo v plačljiv SMS klub. Uporabnik bo nato plačal vsako prejeto sporočilo SMS ali pa morda celo nevede plačeval mesečno ali tedensko "naročnino" na SMS klub v višini nekaj evrov.

- Če prevaranti sodelovanje v igri za "glavni dobitek" pogojujejo s prijavo v nagradno igro z uporabniškim računom Facebook, je lahko cilj pridobitev dovoljenja, ki osebi v ozadju lažne nagradne igre omogoči objavljanje sporočil na uporabnikovo časovnico na Facebooku. Tako se lahko širijo virusi, propaganda ali druge prevare.

Primer zapisa na Facebooku, ki ga uporabnik ni objavil sam, temveč je v konkretnem primeru nasedel spletni strani, ki obljublja, da bo v prihodnje lahko videl, kdo najpogosteje obiskuje njegov profil na Facebooku. Kliknite na sliko in poglejte, kaj lahko naredite, če se bodo takšne objave kdaj začele pojavljati tudi na vašem "zidu" na Facebooku. Foto: Matic Tomšič

- Spletna stran, na kateri poteka nagradna igra, lahko v ozadju vklopi rudarsko kripto, ki uporabnikov računalnik spremeni v stroj za rudarjenje kriptovalut in ga zelo obremeni. Posebej zvita taktika je, da spletna stran v ozadju odpre pojavno okno, v katerem je aktivna rudarska skripta, in ga skrije za opravilno vrstico, da ga uporabnik ne vidi, opazi le, da njegov računalnik deluje zelo počasi.

