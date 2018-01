Je to goljuf, ki Slovencem z lažnimi vinjetami krade denar?

Več slovenskih uporabnikov je na mobilne telefone prejelo sporočilo s pozivom k obisku spletne strani hallokupon.si in nakupu vinjete za leto 2018 po občutno znižani ceni. Ob klicu na priloženo telefonsko številko za sprejemanje naročil se nato ni javil nihče, marsikdo pa je prepozno opazil, da je poklical plačljivo številko (090). Sodeč po objavah na Facebooku se je opeklo kar nekaj slovenskih uporabnikov. E-poštni naslov prevaranta je medtem javno viden.

Akcijske cene vinjet na spletni strani Hallo Kupon. Vse druge povezave na spletni strani (Kontakt, Pogosta vprašanja, O nas) uporabnika pripeljejo nazaj na tale zaslon. To je prvi pokazatelj, da gre za prevaro. Foto: Matic Tomšič

Več slovenskih uporabnikov Facebooka je pretekli konec tedna v javnih objavah potarnalo, da so poklicali na eno od telefonskih številk za naročilo vinjete za leto 2018 prek spletnega portala Hallo Kupon.

O akcijski ponudbi vinjet so bili obveščeni prek prejetega sporočila SMS. Ob klicu na navedene telefonske številke jih je na drugi strani pozdravila tišina. Ko so klic prekinili, je precej uporabnikov prejelo sporočilo svojega mobilnega operaterja, da so s klicem na telefonsko številko za naročilo vinjete zapravili precej denarja.

Marsikdo je zaradi zvito zapisane številke namreč prepozno opazil, da pravzaprav kliče na plačljivo telefonsko številko 090. Spletna stran Hallo Kupon ima v pogojih poslovanja naveden podatek, da minuta klica na katerikoli od telefonskih številk stane 2,19 evra.

Slovenska uporabnica, ki je na liniji neuspešno čakala izredno dolgo, je po prekinjenem klicu od operaterja prejela obvestilo, da jo je klic stal kar 99 evrov. Foto: Matic Tomšič

V pogojih poslovanja spletne strani Hallo Kupon je, zanimivo, mogoče najti tudi pojasnilo, da upravljavec spletne strani ne odgovarja za to, ali je kupon dejansko sploh res mogoče kupiti oziroma ga unovčiti.

Da gre pri Hallo Kupon za prevaro, so potrdili tudi pri Nacionalnem odzivnem centru za obravnavo omrežnih incidentov SI-CERT. Foto: Matic Tomšič

Poizvedba na register.si prikaže kontaktni podatek osebe, ki stoji za Hallo Kupon. No, recimo.

Ker na spletni strani Hallo Kupon ni nobenih podatkov o tem, kdo je lastnik spletne strani oziroma ali je mogoče vzpostaviti stik z upravljavcem spletne strani, smo internetno domeno hallokupon.si preverili na portalu register.si, ki prikaže podatke o tem, kdo in kdaj je registriral spletno stran.

Register.si pravi takole:

Na ta e-poštni naslov smo poslali vprašanje, ali lahko izvemo več o promocijski ponudbi za nakup vinjet. Odgovor bomo objavili, ko in predvsem če ga sploh prejmemo. Foto: Matic Tomšič

Kot je razvidno, je bila domena 14. decembra lani registrirana v Sloveniji, registriral pa jo je nekdo z zgoraj navedenim e-poštnim naslovom.

Spletni portal Varni na internetu, ki deluje pod okriljem Slovenskega centra za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT, opozarja, da ni nujno, da e-poštni naslov lastnika internetne domene res predstavlja osebo s tem imenom. Dostop do tega e-poštnega naslova bi lahko imel tudi nekdo tretji in ga zlorabil za spletne goljufije.

