Od ferrarijev do rešetk: sponzor kluba iz Maribora dobil zelo slabe novice

Arhitekta piramidne sheme, s katero so sredi prejšnjega desetletja opeharili precej vlagateljev v Evropi in Aziji, močno prisotnost je imela tudi v Sloveniji, njeno ime pa je med drugim nosil nekoč eden najboljših slovenskih klubov malega nogometa, bodo izročili Južni Koreji, kjer mu zaradi opeharjenja vlagateljev grozi celo dosmrtna zaporna kazen.

Albansko vrhovno sodišče je po poročanju tamkajšnjih medijev zavrnilo pritožbo zagovornikov Stephana Morgensterna na odločitev drugostopenjskega sodišča v Tirani, ki je septembra lani odločilo, da Albanija ugodi zahtevi Južne Koreje po izročitvi Nemca.

Južna Koreja, tam mu, če ga bodo spoznali krivega oškodovanja več kot dva tisoč ljudi, grozi dosmrtna ječa, je pred leti namreč izdala tiralico za Morgensternom, v preiskavo in lov na piramidaša pa se je nato vključil tudi Interpol.

Prvič so ga aretirali oktobra 2022 v Atenah, a mu je tamkajšnji sodnik dovolil, da je na prvo obravnavo počakal na prostosti. To je izkoristil in iz Grčije pobegnil v Albanijo, kjer so ga ponovno aretirali avgusta 2023.

Aretacija Stephana Morgensterna na letališču v Albaniji, kjer je domnevno čakal prihod žene, ki je v Tirano letela iz Dubaja. Foto: YouTube / KlanNews / Posnetek zaslona

Po prijetju v Grčiji so Morgensterna v lastnih lisicah želeli videti tudi v Španiji, ki je takrat prav tako zahtevala izročitev Nemca.

S pajdašem sta žrtve opeharila za več kot 120 milijonov evrov in se začela ukvarjati s ferrariji

Stephan Morgenstern in njegov najtesnejši sodelavec, Poljak Roman Ziemian, ki so ga leta 2022 aretirali na slovitem dirkališču Imola v Italiji, sta leta 2014 ustanovila piramidno shemo FutureNet.

Romana Ziemiana je italijanska policija leta 2022 po koncu ene od avtomobilskih dirk pod okriljem koncerna Ferrari zvlekla tako rekoč z odra za zmagovalce. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Sprva je šlo zgolj za preprosto matrico za novačenje novih članov brez konkretnega produkta, nato so dodali klikanje na oglase, nazadnje pa še lastno kriptovaluto in obljube o razvoju lastnega ekosistema, ki bi vključeval tudi družbeno omrežje in nakupovalno platformo. Šlo je tako rekoč za učbeniški primer domnevno na sodobni tehnologiji, v resnici pa zgolj v oblakih zasnovane piramidne sheme iz obdobja 2015–2020.

FutureNet je nove člane novačil tako rekoč po vsem svetu, zelo aktivno pa tudi v Sloveniji. V več krajih so med letoma 2016 in 2019 potekala redna srečanja rekruterjev s potencialnimi vlagatelji, Slovenijo pa je večkrat obiskal tudi prav soustanovitelj FutureNeta Morgenstern:

FutureNet je – verjetno z namenom ustvarjanja vtisa, da je delovanje organizacije v Sloveniji povsem legitimno – sponzoriral tudi nekoč enega najboljših slovenskih klubov malega nogometa (futsala) FutureNet Maribor.

Okrog leta 2019, ko je zaradi usihanja denarnih tokov postajalo jasno, da je FutureNet pred sesutjem, sta Morgenstern in Ziemian svoji evropski rezidenci zamenjala za Združene arabske emirate, natančneje Dubaj, ki slovi kot varno zatočišče za prevarante, ki so obogateli s piramidnimi shemami.

Denarni tok se je tako rekoč izsušil leta 2019 po propadu FutureNetove kriptovalute in usihanju svežega kapitala, saj je bilo potencialnih vlagateljev vse manj, na kar je vplival tudi zlom megaponzijeve sheme OneCoin, ki je marsikoga odvrnil od vplačevanja v podobne projekte. Takrat se je prenehala tudi skoraj vsa promocija FutureNeta na spletu. Zadnji videoposnetek je FutureNet na svoj predhodno sicer zelo aktiven kanal na YouTubu objavil 11. septembra 2019. Na fotografiji Stephan Morgenstern in Roman Ziemian. Foto: YouTube / Posnetek zaslona

Morgenstern je v Dubaju odprl salon s športnimi avtomobili, Ziemian pa je pridobil licenco dirkača pod okriljem koncerna Ferrari in sodeloval na dirkah po vsem svetu. Na njegovi zadnji so ga tudi aretirali.

Obema je uspelo pridobiti diplomatska potna lista, izdala jima ju je Gambija, kar je pomenilo, da sta se brezskrbno gibala po več kot 80 državah sveta.

Južnokorejski mediji so konec leta 2022 ob prvi aretaciji Morgensterna ocenili, da je FutureNet naivne vlagatelje v Južni Koreji oškodoval za kar 28 milijonov evrov oziroma za več kot 40 milijard južnokorejskih vonov.



Celoten izkupiček piramidne sheme je še vedno neznan, zadnje ocene doslej zaseženega premoženja pa se gibljejo med 120 in 125 milijoni evrov.