Brat najbolj iskane ženske na svetu: Storil sem največjo napako v življenju

Konstantina Ignatova, ki je bil tisti čas vodja piramidne sheme OneCoin, ta je žrtvam po vsem svetu z lažnimi obljubami o zaslužku s kriptovaluto, ki ni nikoli obstajala, povzročila za več milijard evrov denarnih izgub, nasedlo pa ji je tudi od 10 do 15 tisoč Slovencev. V začetku marca 2019 so jo aretirali in priprli na glavnem letališču v ameriškem Los Angelesu.

Ameriško tožilstvo je še isti teden vložilo obtožnico proti bratu in sestri Ignatov, ki je njega bremenila finančne goljufije, Rujo pa finančne goljufije, goljufije z vrednostnimi papirji in pranja denarja. Konstantin Ignatov je krivdo na sodišču pozneje istega leta priznal in se s tožilstvom pogodil za nižjo kazen, ker je pričal proti enemu od ključnih akterjev v piramidni shemi OneCoin, Marku Scottu, ki je za Rujo Ignatovo opral skoraj 400 milijonov evrov.

Promotorji piramidne sheme OneCoin so obljubljali, da bo istomenska kriptovaluta s prestola sklatila bitcoin in postala najvrednejša kriptovaluta na svetu glede na tržno kapitalizacijo. OneCoin je sicer ignoriral tako rekoč vse zakonitosti ekonomije – oktobra 2016, na primer, so število onecoinov v obtoku povečali za kar 57-krat, cena kriptožetona pa je ostala nespremenjena. Foto: Facebook / OneLife

Kot je prejšnji teden na portalu Inner City Press, ki obravnave, povezane z OneCoinom v ZDA, pokriva že več let, razkril ameriški sodni poročevalec Matthew Russell Lee, je tožilstvo v New Yorku pristalo na predlog zagovornika Konstantina Ignatova, da naj mu bo izrečena zaporna kazen, ki je enaka času, ki jo je že odslužil v priporu.

Ignatov je 6. marca tako odkorakal na prostost, kar je dokumentiral na svojem ponovno aktivnem profilu na družbenem omrežju Instagram, na katerem je sicer nazadnje objavljal 5. marca 2019, na dan aretacije.

V eni od objav je obsodil tudi goljufe, ki so njegovo najnovejšo fotografijo začeli uporabljati za promocijo lastnih prevar, povezanih z OneCoinom, in poudaril, da je OneCoin preteklost: "To je bila največja napaka v mojem življenju, ki jo globoko obžalujem. Izogibajte se me vsi, ki promovirate razna omrežja in kriptokovance."

Ignatov je bil iz ZDA sicer deportiran, sodeč po najnovejših vsebinah na Instagramu pa je že v rodni Bolgariji. Zapisal je tudi, da mu televizijske postaje že pošiljajo ponudbe za sodelovanje v resničnostnih oddajah.

Kje je sestra?

Največje neodgovorjeno vprašanje sage OneCoin je medtem zagotovo še naprej izginotje Ruje Ignatove, ki je bila ob Švedu Sebastianu Greenwoodu, ta je bil lani v ZDA obsojen na 20-letni zaporno kazen, glavna organizatorka zloglasne piramidne sheme in njen prvi obraz.

O tem, kako resno organi pregona, vsaj v nekaterih državah, jemljejo škodo, ki jo je po vsem svetu povzročil OneCoin, veliko pove dejstvo, da je Ruja Ignatova edina ženska na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov na svetu ameriškega preiskovalnega urada FBI. Seznamu, na katerem se sicer najpogosteje znajdejo predvsem teroristi, morilci in vodje narkokartelov.

V opisu profila Ruje Ignatove na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov se ponovi očitek ameriškega tožilstva, ki je zoper organizatorko piramidne sheme OneCoin spisal obtožnico zaradi ogromnega oškodovanja več kot dveh milijonov žrtev po vsem svetu. Opeharjenim vlagateljem je Ignatova skupaj z lokalnimi promotorji OneCoina pobrala okrog štiri milijarde dolarjev.

Samo v Sloveniji, kjer je bil OneCoin močno prisoten med letoma 2015 in 2017, je visokoletečim obljubam nasedlo od deset do petnajst tisoč ljudi.

Ignatova najverjetneje potuje oziroma se skriva z oboroženimi varnostniki, mogoče pa je tudi, da je imela po izginotju oktobra 2017 plastično operacijo oziroma si kako drugače spremenila videz. Britanski novinar Jamie Bartlett, ki je izvedel obsežno preiskavo življenja in dela Ignatove, verjame, da je trenutno oziroma da je bila nekaj časa tudi svetlolasa.

Z naložbo v OneCoin se je po neuradnih podatkih, uradne je nemogoče pridobiti, saj bolgarsko vodstvo OneCoina v preteklih letih nikoli ni odgovorilo na naša vprašanja, opeklo od 10 tisoč do kar 15 tisoč Slovencev. Na predstavitvenih dogodkih je bil velik poudarek na gradnji kulta osebnosti Ruje Ignatove, ustanoviteljice OneCoina, ki so jo slavili kot "kriptokraljico". Foto: Facebook / Cryptoqueen

Kje se trenutno nahaja Ignatova, ni znano, je pa mogoče, da je odpotovala na Bližnji vzhod, v domačo Bolgarijo, Nemčijo, od koder prihaja njen mož, ali celo v Rusijo, kjer ima Ignatova po navedbah nekaterih poznavalcev vplivne stike. Njena zadnja potrjena lokacija so bile Atene, od koder je 25. oktobra 2017 odpotovala neznano kam.

Dokumenti, do katerih se je v začetku leta 2023 dokopal bolgarski preiskovalni portal Bird, so medtem namigovali, da so Ignatovo morda že leta 2018 umorili v Grčiji, njeno truplo pa odvrgli v Jonsko morje. Njen umor naj bi naročil bolgarski gangster Hristoforos Amanatidis, znan tudi kot Taki, ki je bil posredno, prek takratnega dekleta, vpleten v piramidno shemo OneCoin.

