Zvezna velika porota v Marylandu je v četrtek proti nekdanjemu svetovalcu za nacionalno varnost ZDA Johnu Boltonu potrdila obtožnico, ki ga bremeni, da je doma hranil zaupne informacije in jih delil z dvema osebama. Bolton je obtožnico označil za politično maščevanje predsednika Donalda Trumpa, ta pa ga je označil za slabega človeka.

Obtožnica zajema 18 točk in trdi, da je Bolton pošiljal zaupne informacije nepooblaščenim osebam, ko je delal v Beli hiši. Bremeni ga tudi hranjenja zaupnih dokumentov na svojem domu, ko je zapustil vlado, poroča CNN.

Bolton pod težo obtožnice: več kot tisoč strani zaupnih skrivnosti

Analitiki televizije MSNBC so v četrtek zvečer menili, da je pregon identičen pregonu Trumpa, ki je bil obtožen, da je po koncu prvega predsedniškega mandata nezakonito odnesel zaupne dokumente domov na Florido. Boltonu so priporočili, naj pred sodiščem uporabi kar Trumpovo obrambo.

"Postal sem najnovejša tarča oboroževanja pravosodnega ministrstva proti tistim, ki jih ima Trump za svoje sovražnike," je sporočil Bolton. Foto: Reuters

Bolton naj bi glede na obtožnico dvema neimenovanima sodelavcema poslal več kot tisoč strani svojih zapisov iz dnevnika, medtem ko je obravnaval najbolj občutljive vojaške, obveščevalne in diplomatske zadeve države.

V prvi Trumpovi vladi je bil Bolton nekaj več kot leto dni svetovalec za nacionalno varnost, dokler ga ni Trump leta 2019 odpustil, ker se nista strinjala glede zunanje politike.

Dokumente hranil v svojem domu

Svet se ga bolj spomni iz časov predsednika Georgea Busha mlajšega, ko je na položaju državnega podsekretarja za mednarodno varnost glasno navijal za ameriški napad na Irak leta 2003, Bush pa ga je kasneje poslal v ZN za veleposlanika.

"Preiskava FBI je razkrila, da je John Bolton domnevno posredoval strogo zaupne informacije prek osebnih spletnih računov in navedene dokumente hranil v svojem domu, kar je v neposrednem nasprotju z zvezno zakonodajo," je izjavil direktor FBI Kash Patel.

FBI potrkal na vrata: kaj so našli v njegovi pisarni in njegovem domu?

Agenti FBI so poleti izvedli preiskavo v Boltonovi hiši v Marylandu in pisarni v Washingtonu ter odnesli večjo količino dokumentov.

Novica je bila objavljena med Trumpovim pogovorom z novinarji v Beli hiši. Predsednik ZDA je dejal, da ni vedel za obtožnico in da z njeno vsebino ni seznanjen, vendar pa misli, da je Bolton slab človek.

"Te obtožbe izhajajo iz delov osebnih dnevnikov veleposlanika Boltona iz njegove 45-letne kariere - zapisov, ki niso zaupni, ki so se delili z njegovimi najbližjimi družinskimi člani in so FBI znani že od leta 2021. Kot vsi drugi javni uradniki skozi zgodovino je tudi Bolton vodil dnevnik - to ni kaznivo dejanje," pa je izjavil njegov odvetnik Abbe Lowell.

Bolton: Postal sem najnovejša tarča

"Postal sem najnovejša tarča oboroževanja pravosodnega ministrstva proti tistim, ki jih ima Trump za svoje sovražnike," je sporočil Bolton.

Pred njim so Trumpovi tožilci vložili obtožnico proti nekdanjemu direktorju FBI Jamesu Comeyju zaradi domnevnega laganja kongresu in proti newyorški pravosodni ministrici Letitii James zaradi domnevne hipotekarne prevare.

Trump je svojo pravosodno ministrico Pam Bondi javno spodbudil k pregonu svojih političnih sovražnikov, med katerimi bo naslednji na vrsti demokratski senator iz Kalifornije Adam Schiff, če bo tožilcem uspelo najti kaj uporabnega. Televizija MSNBC poroča, da iščejo po hipotekah.