Kdo nas zadnja leta bombardira s sporočili SMS, da ima pošta težave z dostavo našega paketa, vabi v nagradne igre na Facebooku, ponuja poceni vozniška dovoljenja in posojila, ponuja neverjetno visoke popuste za nove superge, pošilja očarljive komentarje in prošnje za intimnejša poznanstva? V ogromno primerih so v ozadju tako imenovani Yahoo fantje, ogromno gibanje spletnih prevarantov, ki delujejo povsem na odprtem in se javno hvalijo z denarjem, ki so ga izmaknili žrtvam, ter si izmenjujejo nasvete za čim učinkovitejše goljufanje uporabnikov interneta predvsem v Evropi in Severni Ameriki.

Na Yahoo fante je pred dnevi svetovno javnost opozoril tehnološki medij Wired, a ne gre za povsem novo gibanje, saj so se opozorila glede grožnje, ki jo predstavljajo predvsem uporabnikom in uporabnicam na Zahodu, pojavljala že leta 2021 (vir).

Kaj sploh so Yahoo fantje?

Bolj kot za organizirano kiberkriminalno ali prevarantsko združbo gre za gibanje, ki predvsem (mlade) Nigerijce združuje pod idejo, da je goljufanje uporabnikov spleta v Evropski uniji ali Združenih državah Amerike lahko zelo donosen posel.

Gibanje je dobilo ime po prevarah, s katerimi so prav tako nigerijski spletni goljufi pred leti ciljali uporabnike storitev nekdanjega internetnega velikana Yahoo!.

Skupine Yahoo fantov na družbenih omrežjih so preplavljene s fotografijami goljufov, ki razkazujejo svoje premoženje in nove uporabnike vabijo, naj z njimi navežejo stik prek komunikacijskih aplikacij, kot sta WhatsApp in Telegram. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Nigerija sicer velja za svetovno prestolnico spletnih prevarantov, izraz nigerijski princ pa je tako rekoč sopomenka za vse pretekle in aktualne prevare, pri katerih goljuf žrtvi obljublja velikanske zneske denarja ali druge dobrine, za prenos oziroma nakazilo katerih pa sprva potrebuje plačilo stroškov. Žrtev denarja seveda nato ne vidi nikoli, "stroški" pa so bili pravzaprav izkupiček, ki si ga je obetal goljuf.

Izraz Yahoo fantje po besedah ameriškega strokovnjaka za kiberkriminal in varnost na spletu Garyja Warnerja označuje tudi znanje in orodja, ki so potrebna za izvabljanje denarja od tehnološko manj pismenih uporabnikov.

Kot piše Wired, se za kariero tako imenovanega Yahoo fanta v zadnjih letih odloča vse več mladih in pogosto tudi univerzitetno izobraženih Nigerijcev, ki v goljufanju pregovorno bogatih Evropejcev in Američanov vidijo priložnost za boljše življenje, kot bi ga lahko imeli z iskanjem tradicionalne službe.

Kaj počnejo Yahoo fantje?

Goljufi, povezani z gibanjem Yahoo fantje, so vpleteni v tako rekoč vse aktualne spletne prevare, na katere pogosto opozarjamo tudi na Siol.net, so pa tudi v ozadju goljufij, ki se v Sloveniji še niso prijele oziroma za katere naša država na srečo še ni primarna tarča.

Yahoo fantje tako med drugim izvajajo:

- vse mogoče različice tako imenovanega nigerijskega princa, torej prevare, pri katerih žrtvi obljubijo večjo količino denarja ali drugo dobrino, kar pa je pogojeno z vnaprejšnjim plačilom stroškov (ali česa drugega) s strani žrtve,

- ljubezenske prevare, torej pridobivanje zaupanja pogosto osamljene ali v ljubezni obupane osebe z uporabo vnaprej napisanih scenarijev za pogovore, ki obsegajo tudi do 60 strani, končni cilj pa je izvabljanje denarja od žrtev,

Leta 2018 je na Facebooku tudi številne Slovenke osvajal David Morgan, občasno tudi Zack Walker, Markus Foley, George Williams, David Phillips, Erick George in tako naprej. To so bila imena šarmantnega moškega, ki je uspešen ameriški ali nemški zdravnik in pogosto na posebni misiji na Bližnjem vzhodu, kjer pomaga vojakom in ranjenim otrokom. V resnici je šlo za ukradene fotografije Fernanda Gomesa Pinta, znanega nevrokirurga in predavatelja z univerzitetnega kliničnega centra v brazilskem mestu Sao Paolo. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

- lažno predstavljanje, pri katerem se goljufi izdajajo za tehnično pomoč, organe pregona, znane osebe, zdravnike,

- poslovne prevare, pri katerih je glavni cilj zaposlene v podjetju prepričati v nakazila večjih zneskov denarja domnevnim poslovnim partnerjem ali dobaviteljev, kar goljufi poskušajo doseči z lažnim predstavljanjem za direktorje ali druge člane menedžmenta, ponarejanjem uradnih dokumentov,

- izsiljevanje z objavo razgaljenih fotografij ali videoposnetkov, ki jih goljufi z zvijačo ali manipulacijo prejmejo predvsem od mlajših uporabnikov družbenih omrežij Snapchat, Instagram, TikTok ali pa jih celo ponaredijo z uporabo umetnointeligenčnih orodij.

Tega, kar počnejo, se niti ne trudijo prikriti

Goljufi, ki se ravnajo po principih Yahoo fantov, načeloma delujejo ali samostojno ali pa v manjših organiziranih skupinah.

Še vedno aktivne skupine na Facebooku, kjer se virtualno družijo pretežno nigerijski spletni goljufi. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Svojih dejavnosti ne poskušajo prikriti, pravzaprav je ravno nasprotno: na družbenem omrežju Facebook se kar tare javnih skupin s po več tisoč, celo več deset tisoč člani, ki javno razpravljajo o taktikah za goljufanje uporabnikov svetovnega spleta, prodajajo strategije za goljufanje, sprašujejo za nasvete (in jih ponujajo) in se hvalijo z dobički od goljufij ter razkazujejo drage avtomobile in svežnje gotovine, domnevno pridobljene s prevarami.

Opozorilo, ki se pojavi na Facebooku, če iščemo Yahoo boys oziroma Yahoo fante. Foto: posnetek zaslona

Po objavi članka v mediju Wired je Facebook izbrisal nekaj največjih skupin, povezanih z ideologijo Yahoo fantov, vendar jih lahko precej še vedno najdemo. Facebook bo uporabnike, ki v iskalni obrazec vpišejo poizvedbo "Yahoo boys", sicer kar dvakrat opozoril, da se podajajo na področje, kjer kar mrgoli (potencialnih) goljufij.

Yahoo fantje se sicer ne zadržujejo le na Facebooku, temveč tudi stran od oči javnosti, in sicer v aplikacijah WhatsApp in Telegram, kjer jim je zaradi šifrirane komunikacije nekoliko težje stopiti na prste. Prisotni so tudi na YouTubu in družbenem omrežju TikTok.

Preberite tudi: