Nova goljufija v Sloveniji, z računa ukradli 165 tisoč evrov

Oškodovanec je kliknil na poslani link, ki ga je zahteval neznani storilec in potrdil polje nadaljuj. V nadaljevanju ga je poklicala neznana oseba, ki se je predstavila kot vodja spletne nadgradnje pri banki, ki je od oškodovanca pridobila vse potrebne podatke in gesla za dostop do njegove spletne banke. V nadaljevanju je neznani storilec z več nakazili na različne bančne račune v tujino oškodoval imetnika računa za več kot 165 tisoč evrov.

Spretno znajo preslepiti oškodovance

Na PU Murska Sobota iz leta v leto zaznavajo povečano število raznih oblik "spletnih goljufij", so sporočili.

"Storilci preslepijo oškodovance s pošiljanjem SMS sporočil, v katerih se lažno predstavljajo kot domnevni kupci, dostavljavci paketov, predstavniki bank ipd.. Storilci prepričajo oškodovance, da ti bodisi nakažejo denarna sredstva za paket, ki ga ne prejmejo, da posredujejo številko bančnih kartic, številko bančnih računov za prejem nakazila, ki ga ne prejmejo, ali da storilcem posredujejo gesla za dostop do spletnih bank," so navedli pri policiji.

Občane zato opozarjajo, naj bodo pozorni:

- na prejeta elektronska sporočila (ali kratka SMS), ki dajejo vtis, kot da so bila poslana s strani banke,

- na prejeta sporočila, ki vedno vsebujejo povezavo, na katero je treba klikniti in vnesti podatke in

- da so ti zahtevani podatki lahko davčne številke, telefonske številke, enkratna gesla ….

Policija svetuje:

- da do svojih spletnih bank vedno dostopate preko aplikacije ali z ročnim vnosom URL naslova, nikoli s klikom na povezavo v SMS sporočilu!

- nepoznanim osebam nikoli ne posredujte podatkov o bančni karticah, računih, geslih ipd.

"Ob morebitnem oškodovanju se čim prej obrnite na svojo banko, da blokira račun in bančno kartico, potem zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto," so še pozvali pri policiji.