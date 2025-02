Izjemna novost za gasilce iz UKC Ljubljana: ob nevarnosti bodo še hitrejši #video

Gasilska enota UKC Ljubljana (UKCL) je bogatejša za pomembno opremo, prvo večnamensko gasilsko vozilo, ki bo še izboljšalo njihovo operativno zmogljivost, so sporočili iz bolnišnice. Enota, ki jo sestavljajo vodja in dvanajst izurjenih gasilcev, ima ključno vlogo pri zagotavljanju preventivne in kurativne vloge v požarni varnosti v največji slovenski bolnišnici.

Gasilska enota UKCL deluje neprekinjeno 24 ur na dan, vse dni v letu. Zagotavlja hitro in učinkovito ukrepanje v primeru različnih vrst nevarnih dogodkov. Med osnovne dejavnosti Gasilske enote spadajo preventiva, operativa in izobraževanje zaposlenih s področja požarne varnosti. Gasilci so opremljeni z vso potrebno opremo, ki jo potrebujejo pri svojem delu.

S prvim posebnim večnamenskim profesionalnim gasilskim vozilom v vrednosti 170 tisoč evrov bodo še izboljšali svojo operativno zmogljivost. Foto: STA

"Vozilo je opremljeno z najsodobnejšo opremo in orodji, ki bodo omogočala hitro in učinkovito posredovanje na terenu. Namenjeno je gašenju začetnih in manjših požarov, reševanju ljudi in izvajanju nujnih nalog v različnih zahtevnih pogojih. Prevzem vozila je bil pomemben korak k zagotavljanju še višje ravni požarne varnosti za zaposlene, paciente in obiskovalce v UKCL. Nova pridobitev simbolizira večletna prizadevanja za izboljšanje požarne varnosti v UKCL," je povedal vodja Službe za varnost in zdravje pri delu Dejan Škofic in dodal, da je vozilo ključna pridobitev za UKC Ljubljana, saj je bistveno povečalo raven požarne varnosti tudi v vseh objektih, ki jih opravlja UKC Ljubljana.

Leto 2024 je bilo za gasilsko enoto polno izzivov in uspehov. Odzvali so se na prijavljenih ali zaznanih 12.643 dogodkov. Med dogodki je bilo 2.188 nujnih intervencij, vključno s 1.759 odzivi na požarne alarme in alarme motnje ter dvema posredovanjema pri požarih. Poleg tega so sodelovali pri 427 tehničnih nesrečah in reševanjih. Skupaj so izvedli 12.643 gasilskih in drugih aktivnosti, skrbijo pa za požarno varnost v več kot 40 objektih UKC Ljubljana.

Foto: STA

Ključna vloga pri morebitnih evakuacijah pacientov

Z vozilom so gasilci UKC Ljubljana še izboljšali učinkovitost preventivnih požarnih ukrepov ter omogočili hitrejše in uspešnejše ukrepanje v primeru požarov in reševanj ter ob naravnih in drugih nesrečah. Vozilo bo igralo ključno vlogo tudi pri morebitnih evakuacijah pacientov ter zagotavljanju varnosti vsem obiskovalcem in zaposlenim v UKCL.

Preventivna dejavnost je ena od pomembnih nalog dela gasilcev. Vsak dan opravljajo preventivne obhode po objektih UKCL s pripadajočo okolico. Med obhodi preverjajo stanje požarne varnosti ter opozarjajo na morebitne ugotovljene nepravilnosti. Kadar gre za operativne naloge, so gasilci vedno pripravljeni na hitro posredovanje. Njihovi odzivni časi so odvisni od stopnje nujnosti in vrste nevarnega dogodka ter prioritete ukrepanja gasilca, so še pojasnili v bolnišnici.

Za nujne primere je odzivni čas takoj. Pri svojem delu se srečujejo z najrazličnejšimi izzivi: med pogostimi nalogami gasilcev UKCL so gašenje začetnih in manjših požarov, odzivanje na požarne alarme in alarm motnje, reševanje oseb iz dvigal znotraj visokih objektov, črpanje vode in druge tehnične nezgode.

Poleg osnovnih nalog so usposobljeni tudi za posebne posege. Foto: STA

"Ti ljudje so vsak dan pripravljeni žrtvovati svoja življenja, da lahko rešujejo druge ljudi. Vsi ljudje v tej ustanovi se trudimo, da so ljudje varno in ustrezno obravnavani. Ampak nihče med nami ni tako izpostavljen kot ravno gasilci. To vozilo je pomembna pridobitev in prvi korak. Pripravili smo namreč tudi nov akcijski načrt, kako še dodatno povečati požarno varnost in tudi izboljšati pogoje za delo gasilcev, ki so se ob požarih, poplavah, neurjih in drugih naravnih nezgodah vedno pripravljeni 24 ur na dan žrtvovati za sočloveka," je ob predaji ključev vodji Gasilske enote Sebastjanu Šenku še povedal generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.