Požrtvovalni gasilec, ki je mami na smrtni postelji obljubil zlato

Marjan Bolhar: gasilec in prvak v kickboxingu

41-letni Marjan Bolhar iz Domžal se posveča toliko stvarem, da se mnogi čudijo, kako jih strpa v dan, ki ima, kakorkoli obrneš, samo 24 ur. Poklicni in prostovoljni gasilec, ki se je je pred dnevi iz Avstralije vrnil z naslovom prvaka Oceanije v kickboxingu, veliko vlaga tudi v skupnost. Sodeluje z otroki s posebnimi potrebami in starostniki in je ambasador življenja brez zasvojenosti.

Marjan Bolhar je prostovoljni in poklicni gasilec ter večkratni prvak v kickboxingu. Foto: Osebni arhiv Poleg tega, da je prostovoljni in poklicni gasilec, trener boksa ter kickboxinga z licencami in diplomami, vodja krožka boksa za otroke s posebnimi potrebami, ambasador zdravega življenja brez odvisnosti in - kar je najpomembneje - še oče dvema sinovoma in mož, je Marjan Bolhar tudi večkratni državni, evropski in svetovni prvak v boksu in kickboxu, ki se je pravkar vrnil s prvenstva Oceanije (Oceania open Championships WAKO 2018) v Avstraliji. In to s šampionskim pasom.

Prvi in edini Slovenec s povabilom od "tam spodaj"

Tja so ga organizatorji povabili kot prvega in za zdaj edinega Slovenca. "Ne vem, kako so me našli, a vem, da so o meni vedeli vse," se je na pretekle dni, ki jih je preživljal na južni polobli, ozrl 41-letni Domžalčan, ki so mu sokrajani pred dnevi pripravili lep sprejem.

"Mojo fotografijo so celo uporabili kot oglas za dogodek, o meni pa so vedeli res vse. Ne vem, od kod," se je čudil slovenski reprezentant v kickboxingu in vodja Kluba borilnih veščin Domžale, ki ga med drugim odlikujeta tudi visok prag bolečine ter izredno nizek srčni utrip, ki se v fazi mirovanja giblje med 40 in 41 udarci na minuto.

Fotografija s Schwartzijem

Iz Melbourna, kjer so ga lepo sprejeli in gostili slovenski izseljenci, se je vrnil s šampionskim pasom, na nepozabno pustolovščino pa ga bo spominjala tudi fotografija s slovitim avstrijskim mišičnjakom, nekoč tudi guvernerjem Kalifornije Arnoldom Schwarzeneggerjem, ki je pokrovitelj dogodka.

"Arnold me je sam prosil za skupno fotografijo," ponosno pove naš sogovornik. Ta nikoli ne pozabi na ljudi, ki mu na njegovi poti, na kateri se prepletajo šport, gasilstvo in skrb za druge, stojijo ob strani.

V družbi slavnega avstrijskega mišičnjaka Arnolda Schwarzeneggerja Foto: Osebni arhiv

Foto: Osebni arhiv Marjan in Marjana

V prvi vrsti je to žena Marjana. Brez njenega posluha bi Marjan kariero vrhunskega športnika prav gotovo že zdavnaj obesil na klin. Potem so tu trener Igor Pacek iz Kickboxing kluba Center Ljubljana in trener slovenske reprezentance v tem borilnem športu, pa Kickboxing zveza Slovenije, športni psiholog dr. Matej Tušek in dr. Mitja Bračič iz Global Sport Clinic, ki skrbi za Marjanova kolena. V preteklosti si je namreč strgal križni vezi na obeh kolenih. Nove ima na kosteh pritrjene z vijaki, operacijo pa je izvedel dr. Klemen Stražar. In še dolgo bi lahko naštevali.

Zahvaliti se namreč želi vsem, ki so mu kadarkoli in kakorkoli olajšali stopanje proti vrhu. Če je koga pozabil, se že vnaprej opravičuje. Ne bi želel, da bi kdo mislil, da njegovo delo in prispevek ceni manj kot delo prej omenjenih.

Kaj je kickbox? Kickbox je nadgradnja boksa, ki poleg boksa združuje karate, kung fu in taekwan-do.

V Domžalah so mu ob vrnitvi iz Avstralije pripravili topel sprejem. Foto: Osebni arhiv

Ključ uspeha je v dobri organizaciji

Običajno trenira dvakrat dnevno, najraje v tistih delih dneva, ki ne moti preostalih članov družine (ima še dva otroka), torej preden vstanejo ali ko gredo spat. Skrivnost je v dobri organizaciji, pravi

Gasilstvo mu je pisano na kožo

Da bi se kateri od dejavnosti odpovedal, noče niti slišati. Z gasilstvom je odraščal. Pri PGD Dob sodeluje kot prostovoljni gasilec, v Centru za zaščito in reševanje Domžale je zaposlen kot poklicni gasilec.

Gasilska z gasilci, sorodniki in prijatelji ob prihodu iz Avstralije. Foto: Osebni arhiv

Intervencije, tudi tiste z najbolj tragičnim scenarijem, so del vsakdana, ki pa se ga nikoli ni zares navadil. Še vedno ga ganejo. Marjan je tudi eden od pobudnikov zbiranja pomoči za pomoči potrebne v poplavah v BiH leta 2014 (zbrali so tri avtomobile oblačil), sodeluje z Anino zvezdico, deluje tudi kot ambasador, ki si prizadeva mlade spodbuditi k ukvarjanju s športom in jih tako odvrniti od različnih zasvojenosti, kot so droge, pa tudi ždenje pred računalniki in drugo nezdravo početje današnjega časa.

Pravi, da mu je gasilstvo pisano na kožo. Gre za kombinacijo timskega dela in pomoči drugim, oboje mu pomeni ogromno.

Foto: Osebni arhiv

Sodeluje tudi z varovanci Doma upokojencev Domžale. Foto: Osebni arhiv Čut za druge – dota pokojne mame

Od kod čut za druge, me zanima. "Dobra vzgoja," odgovarja in se spomni pokojne mame, ki se je vse življenje razdajala za druge. Še mleko domače koze je redno donirala kliničnemu centru za tamkajšnje bolnike, se spomni Marjan. "Bolni otroci so redno hodili k nam."

Mnogi so ga odpisali že na začetku

Kickboxu se je zapisal dokaj pozno, pri 26 letih. Pred tem je treniral boks in nogomet, plesal je tudi pri folklorni skupini.

Čeprav ga je marsikdo že na začetku kariere pošiljal v pokoj, saj je začel trenirati pri starosti, ko mnogi kariero že končujejo, se ni dal in je vztrajal.

Foto: Osebni arhiv

Pri njem trenirata tudi Andrej Hauptman, selektor slovenske kolesarske reprezentance in Andraž Vehovar, nekdanji kajakaš, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti osvojil srebrno kolajno. Foto: Osebni arhiv Vztrajati namerava tudi pri 41 letih, vodi ga želja po zmagi. "Ne vem, od kod mi to, morda je krivo to, da sem svoji mami na smrtni postelji obljubil, da bom zmagoval," se je spomnil trenutkov, ki so močno zaznamovali njegovo športno pot. Veliko mu pomeni, da s svojim zgledom mnogo ljudi potegne za seboj, jih usmeri v šport.

Ambicije ima tudi kot trener. Njegovi varovanci, predvsem pa varovanke v Klubu borilnih veščin Domžale že dosegajo zavidanja vredne rezultate.

Pridobiti namerava tudi mojstrski pas 4. dan in organizirati tečaj samoobrambe v Domžalah, ki bo namenjen predvsem ženskam.

V borbe na prvenstvu Oceanije je vložil zadnje atome moči. Foto: Osebni arhiv