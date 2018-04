Stevardesa, ki je postala poklicna gasilka na brniškem letališču

Ženske v moških poklicih (4.): poklicna gasilka

Anuška Mandeljc je prvo dekle v poklicni gasilski enoti na letališču Jožeta Pučnika. Dela v kolektivu s 54 sodelavci in z veseljem hodi v službo, ne glede na to, da delo poteka v štirih izmenah. "Prenehala sem razmišljati, da tega dela ne bi zmogla, ker sem ženska," je v zvezi s prestopom praga bolj moškega okolja poudarila nekdanja zemeljska stevardesa, ki je tokratna gostja rubrike Ženske v moških poklicih.

Z zgodbo poklicne gasilke Anuške Mandeljc nadaljujemo serijo člankov na temo Ženske v moških poklicih, ki smo jo na dan žena odprli z zgodbo evangeličanske duhovnice Jane Kerčmar Džuban.

Ena od treh

Anuška je ena od (samo) treh poklicnih gasilk v Sloveniji. Njena karierna pot se ni začela v vrstah prostovoljnih poklicnih gasilcev, kot bi morda sklepali, temveč pri stevardesah.

Foto: Ana Kovač

"Pri dobrih 20 letih sem se na Brniku zaposlila kot stevardesa. Takrat nisem prav dobro vedela, kaj si želim početi, dobila sem priložnost postati del osebja za zemeljsko oskrbo, zdelo se mi je zanimivo in tako se je začelo," se je po začetkih svojega letališkega dela sprehodila Anuška, ki velik del prostega časa odmerja športni aktivnosti in čebelarstvu.

Foto in video: Ana Kovač, montaža Uroš Majerle:

Sčasoma jo je vedno bolj zanimalo, kaj se dogaja zunaj letališke zgradbe. Poklicnim gasilcem je zastavljala vprašanja in si kmalu ustvarila predstavo o njihovem delu. To jo je tako močno zamikalo, da se je odločila, da tudi sama poskuša vstopiti v ta pretežno moški svet.

Foto: Ana Kovač

Čaka jo še izpit C-kategorije

Leta 2014 se je prijavila na interni razpis za šolanje na Igu in bila sprejeta. "Prenehala sem razmišljati, da tega ne bi zmogla, ker sem ženska," je poudarila.

Šolanje je trajalo pol leta, kot športnica je zlahka opravila tudi preizkus fizične vzdržljivosti, pridobila je potrebne licence, ki so predpogoj za delo v letališkem gasilstvu. Trenutno se pripravlja na vozniški izpit C-kategorije, ki ji bo omogočil, da bo lahko upravljala tudi gasilske tovornjake.

Kakšni so razpisni pogoji za poklicnega gasilca ali gasilko? Osnovni razpisni pogoji so vsaj 5. stopnja izobrazbe, znanje tujega jezika, psihofizična sposobnost za gasilca ter opravljen vozniški izpit B-kategorije. Prednost pri izbiri imajo kandidati z opravljeno Gasilsko šolo na Igu. Na razpis za delovno mesto Gasilec (m/ž) se lahko prijavi vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje. Izbirni postopek je zahteven, saj po pregledu prošenj najprej izberejo kandidate oziroma kandidatke, ki jih povabijo na fizični in spretnostni preizkus. Med tistimi, ki so opravili omenjeni preizkus, izberejo najboljše ter z njimi opravijo še osebne razgovore. Ker je kandidatov za zaposlitev veliko, s tem zagotovijo visoko objektivnost izbire in tako najboljše nove sodelavce. Vsi izbrani morajo pridobiti tudi dovoljenje za gibanje na letališču ter opraviti potrebna usposabljanja. Kaj obsega šolanje na Igu? Šolanje na Igu traja okvirno pol leta in obsega 912 pedagoških ur. Približno polovica je namenjena teoretičnemu pouku, ostalo pa so praktične vaje. Kandidati opravijo tudi dvotedensko stažiranje v eni od poklicnih enot. Program obsega teoretične in praktične vsebine s področja gasilskega operativnega delovanja, gašenja požarov, vseh vrst tehničnega reševanja, posredovanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, prve pomoči, gasilske preventive, pravnih osnov ter teoretičnega in praktičnega poznavanja gasilske opreme. Šolanje se konča s teoretičnim in praktičnim izpitom.

Foto: Ana Kovač

Vsakodnevni neformalni team-building

"Delo je dinamično in koristno, to dvoje pa je bil tudi glavni razlog za spremembo poklica," je pojasnila samozavestna Gorenjka, ki v uniformi opravlja enako zahtevno delo kot moški.

Delovniki so različni, delo se odvija v štirih izmenah. V ekipi so vedno isti ljudje, vsak dan si na postaji sami skuhajo kosilo in vsi skupaj sedejo k obroku, kar se je izkazalo kot izredno učinkovita oblika neformalnega team-buildinga.

Kremne rezine za gasilski kolektiv

V moškem kolektivu se naša sogovornica odlično počuti. "Sodelavci so me zelo lepo sprejeli," Anuška pohvali 54-članski moški kolektiv, ki bo dan po objavi prispevka, ki je pravkar pred vami, od nje zahteval 54 kremnih rezin. Neformalno pravilo v njihovi gasilski enoti namreč narekuje, da mora tisti, ki se pojavi v medijih, kolege počastiti s porcijo kremne rezine.

Foto: Ana Kovač

Najhitreje odzivna gasilska enota v Sloveniji Poklicni gasilci na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani pokrivajo vse območje letališča, tako na zračni kot zemeljski strani. Od značilnosti letala, ki ga pričakujejo na vzletno-pristajalni stezi, je odvisno, koliko gasilcev bo v garaži v stanju pripravljenosti. "V letališkem gasilstvu so pravila zelo jasna in to mi je zelo všeč," je med naštevanjem zadolžitev letaliških gasilcev poudaril vodja enote poklicnih gasilcev na največjem slovenskem letališču Milan Dubravac. "Mi smo najhitreje odzivna gasilska enota v državi," je pohvalil svoje kolege in od januarja letos še kolegico. Najpozneje v treh minutah po dogodku morajo biti na skrajnem delu steze, zato je tako pomembno, da so gasilci - ti morajo biti med drugim prisotni tudi med točenjem goriva, saj lahko le tako v primeru razlitja nafte ali požara takoj odzovejo, sodelujejo pri pristanku letal, letalskih nesrečah in drugem - nameščeni na Brniku.

Morda niste vedeli:



Poklicni letališki gasilci so septembra lani za slovensko košarkarsko ekipo, ki se je iz Istanbula vrnila s krono evropskega košarkarskega prvaka, pripravili prav poseben vodni špalir.



Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

