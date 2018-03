Iz prve roke: ali psi res lajajo na pismonoše?

Ženske v moških poklicih (3.): pismonoša

Serijo prispevkov z naslovom Ženske v moških poklicih nadaljujemo z zgodbo Nives Kragelj, ki že deset let opravlja delo pismonoše in stopa po enakih kariernih stopničkah, kot jih je pred leti prehodil že njen oče.

Niver Kragelj bo januarja prihodnje leto praznovala deseto obletnico dela pismonoše. Karierne odločitve, ki je dozorela že v študentskih letih, ni nikoli obžalovala. "Delo je razgibano, zato mi je zelo všeč," nam je že zarana polna energije pripovedovala na svojem začasnem delovnem mestu v Dravljah.

Foto in video: Ana Kovač, montaža: Dean Gostimirovič

Sodelavci so jo pohvalili kot izjemno hitro delavko. Prva jutranja naloga pismonoše je namreč razvrščanje pošte in številnih reklamnih letakov. Ti so zadnja leta za nekajkrat prekosili število nekdaj nam zelo ljubih pisem z osebno vsebino in razglednic, ki so jih danes nadomestila SMS-sporočila in elektronska pisma. No, in Nives je pri razvrščanju med najhitrejšimi.

Delovnik poštarja se začne okrog 6. ure zjutraj, ko tovornjak pripelje pošto, ki je bil dan prej oddana v enega od poštnih nabiralnikov ali poštnih okenc po Sloveniji, v tujini še kak dan prej. Pismonoše razdelijo vreče s pošto, sledijo razvrščanje pisem po predalčkih z imeni ulic okoliša, za katerega je poštar pristojen, priprava priporočenih pošiljk, zlaganje ali, kot mu pravijo, miksanje reklamnih letakov.

Foto: Ana Kovač

Kmalu po 9. uri se Nives odpravi na teren. Ker pošto raznaša po bližnji okolici, si pri delu ne pomaga niti s kolesom niti z motorjem, temveč pošto razvaža in raznaša peš s posebnim vozičkom.

"Služba mi omogoča, da sem sama svoj gospodar, da sem večino dneva na prostem, saj me delo v zaprtem prostoru duši, da sem med ljudmi. Rada se pogovarjam z ljudmi," priznava tretja gostja Siolove rubrike Ženske v moških poklicih.

Ugotavlja tudi, da je na vasi drugače kot v mestu. "Ljudje te povabijo v hišo, ti skuhajo čaj, zelo so radodarni, medtem ko je v bloku precej drugače," poudarja.

Foto: Ana Kovač

Ena od slabših plati dela pismonoše je vreme. Lahko je idealno, pogosto pa vse prej kot to. Tudi v času našega obiska, ko je vso noč snežilo kot za stavo, ni bilo ravno rožnato. "Pismonoša mora biti pripravljen na vse vremenske razmere," poudarja. "Sneg, dež ali sonce, to ne igra posebne vloge, delo mora biti opravljeno in to je to."

Kaj pa psi? Ali je res, da so pismonoše njihova redna tarča? "Res je, vsak me oblaja in na koncu vse naselje ve, da prihajam (smeh, op. p.). Menda je to zaradi uniform, ravno danes me je ena od strank opozorila na to dejstvo," je o slovesu pasjega laježa, ki se lepi ravno na poštarje, razmišljala naša sogovornica, ki še zdaleč ni edina ženska v poštarskih vrstah, so pa tam še vedno v manjšini.

