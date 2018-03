Mama ene najhitrejših Slovenk je unikat v svetovnem pokalu #video

Ženske v moških poklicih (2.): Darja Črnko

Darja Črnko je edina serviserka v svetovnem pokalu alpskega smučanja. Če so jo moški kolegi na začetku opazovali z nejevero in kančkom podcenjevanja, bi po lanski sezoni najraje videli, da si službo najde drugje. "Ker sem predobra," si to razlaga mama smučarke Ilke Štuhec, ki se po oktobrski poškodbi pospešeno spogleduje z novim naskokom na smučarski vrh.

"V servisni delavnici sem dobesedno odraščala," se prvih stikov s svetom servisiranja smuči spominja Darja Črnko. Še danes občasno priskoči na pomoč v isti delavnici, kjer je pred več kot 40 leti začel servisirati smuči njen oče, nekdaj tudi eden od serviserjev jugoslovanske smučarske reprezentance, zdaj pa v njej gospodari Darjin zet.

"Mislim, da je bil oče celo prvi, ki je sestavil napravo za brušenje smuči, s trenerjem Filipom Gartnerjem ju je povezovalo tesno prijateljstvo," se očetovega doprinosa alpski karavani spominja druga gostja naše rubrike Ženske v moških poklicih.

"Oče je imel trdo roko, kar pošteno sem morala zgrabiti za delo, a mi ni bilo težko," se spominja mama Ilke Štuhec, ki je od leta 2009 tudi glavna serviserka hčerinih smuči.

"Ko sem zaradi poškodb pri 17 letih zaključila smučarsko kariero, sem od tega servisa celo živela," je povedala nesojena arhitektka, ki se je zato, ker ni želela na študij v Ljubljano in je raje vztrajala v rodnem mestu Maribor, morala zadovoljiti s študijem gradbeništva, ki se ji je zdel največji približek arhitekturi. Tega je uspešno opravila - diplomirala je na temo Podstrešna gradnja v Mariboru - ni pa v tem poklicu nikoli delovala.

"Moški so fizično močnejši, pri tem jim ženske ne moremo konkurirati. K sreči pri servisiranju ni toliko pomembna moč, potrebuješ pa vzdržljivost in željo, da boš dobro opravil svoje delo. Nekateri delajo za denar, drugi pa se trudimo za dober izdelek." Foto: Ana Kovač

Več v delavnici kot na smučišču

"Tudi ko sem še sama trenirala smučanje, sem več časa preživela v delavnici kot na smučišču," se spominja. "Pri 16 letih nisem znala kuhati, sem pa znala pripraviti smuči," poudari. "Morda je oče želel imeti sina," se nasmehne. "Nikoli ni mislil, da jaz kot ženska tega dela ne bi zmogla, enako je bil zahteven do mene, kot če bi bila fant."

Dediščino je iz očetovih rok prevzela pred približno 25 leti, s servisiranjem smuči v družinski delavnici pa se je najbolj intenzivno ukvarjala v času, ko je delala kot trenerka smučanja (16 let) in je med drugim servisirala smuči svojih varovancev. Ko sta hčerki Ilka in Dora tekmovali v mlajših selekcijah, je seveda skrbela tudi za njune smuči.

Ženska v moškem svetu

"Najprej je bilo malo čudno. Stranke so želele govoriti s šefom, pa sem jim komaj dopovedala, da sem jaz šef," se spominja. Prepričana je, da ji je ravno način vzgoje s trdo roko vlil moč, da se je lahko s hčerko Ilko podala na skupno smučarsko pot.

"Pri 16 letih nisem znala kuhati, sem pa znala pripraviti smuči," se spominja. Foto: Ana Kovač

"Servisiranje smuči je namreč moški svet. Dejstvo je, da je moški fizično močnejši in da mu ženska v tem pogledu nikoli ne bo mogla biti kos. Že v pradavnini je bilo tako. Ko je ženska zanosila, ni bila več sposobna tekati za živaljo, moški je to moral početi namesto nje. Ne zagovarjam odvisnosti, ampak dejstvo je, da so pri delu, kjer so moški močnejši, lahko tudi boljši. Urejanje in nošenje smuči po terenih je zelo črnsko delo, kot mu pravim. Včasih sem se kar pošteno namučila, a mi ni bilo težko, saj sem se sama odločila za to, nihče mi ni zvijal roke."

Foto: Ana Kovač

Zakaj uspeva njej, kaj naredi drugače? "Morda so to moje roke,'' razmišlja, "tako kot je pri rožah, nekaterim uspevajo, drugim ne. Potrebuješ vzdržljivost in željo, da boš dobro opravil svoje delo. Nekateri delajo za denar, nekateri pa se trudimo za dober izdelek," sklene.

Mama boljša kot tovarniški serviserji

Prvi preboj v recimo temu moški svet se je zgodil na prizorišču v kanadskem Lake Louisu leta 2011, kjer je Ilka v smuku osvojila šesto mesto.

"Spomnim se, da so se v reprezentancah sklicevali krizni sestanki, češ, kako lahko ena mama smuči pripravi bolje kot tovarniški serviserji. Ilka mi je odprla vrata v serviserski svet, sicer me še vedno nihče ne bi 'šmirglal'," ugotavlja Darja Črnko.

"Ilka mi je odprla vrata v serviserski svet, sicer me še vedno nihče ne bi 'šmirglal'." Foto: Ana Kovač

Opaža, da so se časi tudi v svetu servisiranja smuči dodobra spremenili. Zlati časi v servisu so bili v 80. letih, pozneje vedno manj, saj je bilo tudi servisov vedno več, ugotavlja. Če je bila prva leta njihova delavnica prva delavnica za servis smuči v Mariboru, jih je danes toliko, da bi jih težko prešteli na vse prste, ki jih človek premore.