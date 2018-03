"Če se potniki na koga jezijo, se jezijo na nas. Mi smo prva tarča." #video

Ženske v moških poklicih: sprevodnica in vlakovodja

Pregled vozovnic, skrben nadzor nad vstopanjem potnikov na vlak in izstopanjem z njega, posredovanje informacij o naslednji železniški postaji in morebitnih zamudah, opozarjanje na morebitno prestopanje … To je le manjši, a najbolj izpostavljen del zadolžitev, ki spadajo pod opis del in nalog sprevodnika in vodje vlaka. Med njimi je v Ljubljani tudi 15 žensk. Kako udobno se počutijo v moških vrstah na železni cesti, preverjamo v četrtem delu serije Ženske v moških poklicih.

Če potujete z vlakom, ste ju prav gotovo že srečali. Olga Knez (na levi) in Polona Savšek na železni cesti opravljata delo vlakovodje oziroma sprevodnice. Pridružili smo se jima na relaciji Ljubljana-Jesenice in ovekovečili njun delovni dan. Izzivov ne manjka, prijetnih trenutkov tudi ne, žal pa se na tirih dogajajo tudi tragedije. Foto: Ana Kovač

V četrtem delu serije prispevkov z naslovom Ženske v moških poklicih, kjer predstavljamo zgodbe deklet in žensk, ki so službeni izziv poiskale v poklicih, kjer so večinsko zastopani moški, v ospredje postavljamo Polono Savšek in Olgo Knez.

Polona (prepoznali jo boste po temnejši barvi las) je sprevodnica na vlaku, medtem ko njena kolegica Olga opravlja vlogo vlakovodje, ki je po obsegu zadolžitev nekakšna nadgradnja sprevodniškega dela. Pridružili smo se jima na relaciji Ljubljana-Jesenice-Ljubljana.

Video: Ana Kovač, montaža: Uroš Majerle

Kaj pravzaprav počne vlakovodja in kakšne so delovne naloge sprevodnika oz. sprevodnice?

"Vodja vlaka ima več odgovornosti, sicer pa s kolegico, ki je sprevodnica, opravljava dokaj podobno delo. V okvir našega dela poleg pregledovanja vozovnic in obveščanja potnikov o naslednji postaji in morebitnih zamudah ter varovanja potnikov spada še opravljanje zavornih preizkusov, sodelovanje pri premiku vlaka, zavarovanje vlaka proti samopremaknitvi, obvladati moramo razpenjanje in spenjanje vagonov in podobno. Naše delo prinaša več obveznosti in je stopničko bolj odgovorno," naloge, ki formalno spadajo k opisu del vodje vlaka opiše Olga, ena od 15 žensk (od skupno sto zaposlenih), ki so pri Slovenskih železnicah zaposlene v sektorju izvršilnih železniških delavcev.

Mimogrede, mednje spadajo še prometniki, strojevodje, pregledniki in vodje premika.

"Poleg pregledovanja vozovnic in obveščanja potnikov o naslednji postaji in morebitnih zamudah ter varovanja potnikov, v okvir naših nalog spada še opravljanje zavornih preizkusov, sodelovanje pri premiku vlaka, zavarovanje vlaka proti samopremaknitvi, obvladati moramo razpenjanje in spenjanje vagonov in podobno. Naše delo prinaša več obveznosti in je stopničko bolj odgovorno," svoje delo opiše vlakovodja Olga Knez. Foto: Ana Kovač

Olga (na zgornji fotografiji), ki je iz sprevodnice v vlakovodjo napredovala po trimesečnem izobraževanju, pravi, da delo vodje vlaka prinaša več stika s tujci, več je usmerjanja ljudi, zraven spada tudi sporočanje informacij o zamudah vlakov in podobno prek zvočnikov na vlaku. En tuji jezik je pri tem delu obvezen. Največkrat je to angleščina, zelo uporabno je tudi znanje nemščine.

Po naključju na železno cesto

Obe gostji sta v svet železniških delavcev vstopili bolj kot ne po naključju. Polona pred letom in pol, Olga pred desetletjem.

Oglejte si fotogalerijo Ane Kovač v treh delih:

Polona, ki prihaja iz Save pri Litiji, se že vse življenje prevaža z vlakom. Najprej do srednje šole, potem še v Ljubljano na fakulteto. "Sem sem prišla po naključju oziroma iz radovednosti. Predstavljala sem si, da vem, kaj to delo prinaša, pa v resnici nisem. V bistvu sem bila zelo pozitivno presenečena, ko sem začela opravljati to delo, služba mi res ustreza in ugaja. Delo je namreč zelo zelo razgibano in nikoli dolgočasno. Včasih si kar želim dolgočasnega dne. Kakšen je dolgočasen dan? Dan, ko so vlaki točni in potniki prijazni," v smehu razloži naša gostja.

"Delo sprevodnika je zelo razgibano. Stalno si na poti, srečaš mnogo ljudi, ogromno imaš sodelavcev," je s svojim delom zadovoljna Polona, ki delo sprevodnice opravlja leto in pol. Foto: Ana Kovač

Tudi Olga, ki je končala srednjo gostinsko šolo, je v železničarske vode zajadrala po naključju. Ko je naletela na razpis za sprevodnico, se je prijavila in bila sprejeta. Iskali so ljudi s peto stopnjo izobrazbe (opravila srednjo gostinsko šolo) in znanjem tujega jezika. Odločitve niti za sekundo ni obžalovala. "Rada delam z ljudmi, vsak dan potujem v drug kraj … vse to mi je v veliko veselje."

In zanimivo, na vprašanje o kulturi potnikov odgovarja, da je mladina danes manj problematična kot nekoč.

"Potniki so danes manj problematični kot nekoč," pravi Olga, ki ima z delom na vlaku opravka že desetletje. Foto: Ana Kovač

"Če se potniki na koga jezijo, se jezijo na nas"

Slabe plati tega dela? V bistvu jih ni, ugotavljata v en glas. Polona sicer priznava, da ji je bilo na začetku neprijetno vstopati v vagone in napovedovati po zvočniku, obveščati potnike o nadomestnih prevozih, usmerjati ljudi na avtobuse, govoriti pred polnim avtobusom potnikov, ki jih v primeru težav ali nesreč z avtobusom prepeljejo do naslednje železniške postaje, a s kilometrino to postane rutina.

Se potniki jezijo, če ima vlak zamudo? "Seveda in če se na koga jezijo, se jezijo na nas," se nasmehne Polona. "Mi smo prva tarča," jo dopolni Olga. Sicer pa se o tem tako ali tako učijo tudi na izobraževanju. "Občasno naletimo na neprijetnega potnika, a smo se z leti naučile že iz videza razbrati, kakšen bo njegov odziv." "Da, vse je odvisno od občutka," se strinja Polona.

Foto: Ana Kovač

Tudi tragedije so del železniškega vsakdana

Žal se dogajajo tudi tragedije in te niso redke. "Najhuje je, ko se zgodi nesreča, ko kdo pade pri vstopanju na vlak ali izstopanju z njega, ali ko koga vlak povozi, takrat je res grozno in nelagodno," pravi Olga, ki je bila žal že večkrat priča smrti na tirnicah. Za predelovanje takih travm imajo železniški delavci na voljo psihologa. "Včasih je to zelo stresna služba, na splošno pa je lepa in ti ogromno da."

"Delovnik je zelo razgiban, poklic je barvit. Ženska je še vedno redkost v tem poklicu … Včasih na vlaku še vedno dobim vprašanje, kako pa to, da je sprevodnik ženskega spola. Očitno smo še vedno redkost," namigne Polona.

Foto: Ana Kovač

