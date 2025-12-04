Nika Prevc v lovu za Japonko

Po prvi zmagi Nike Prevc v sezoni pretekli konec tedna v Falunu se je karavana smučarskih skokov preselila na poljsko. V Visli bomo spremljali prvo izmed dveh posamičnih tekem za dekleta. Ob 12. uri so predvidene kvalifikacije, ob 17.15 pa boj za nove točke svetovnega pokala.

Nika Prevc je z zmago na drugi tekmi na Švedskem preprečila poker zmag na uvodu v sezono izjemni Nozomi Marujama, ki ima pred slovensko šampionko in branilko velikega kristalnega globusa še vedno velikih 124 točk prednosti. A sezona je še dolga in če gre sklepati po pretekli, dvakratna zaporedna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala najboljše šele pripravlja.

Poleg Prevc bo v kvalifikacijah nastopila še peterica Slovenk. Niki Vodan, Katri Komar, Maji Kovačič in Tinkari Komar se bo na tretji postaji svetovnega pokala pridružile še Jerica Jesenko.

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije (ž):

