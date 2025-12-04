Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ja. M.

Četrtek,
4. 12. 2025,
8.40

Osveženo pred

11 ur, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nozomi Maruyama Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki

Četrtek, 4. 12. 2025, 8.40

11 ur, 18 minut

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije in tekma (ž)

Nika Prevc v lovu za Japonko

Avtor:
Ja. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
predstavitev reprezentanc SZS junaki zime Nika Prevc | Nika Prevc je slavila na zadnji tekmi v Falunu. | Foto Aleš Fevžer

Nika Prevc je slavila na zadnji tekmi v Falunu.

Foto: Aleš Fevžer

Po prvi zmagi Nike Prevc v sezoni pretekli konec tedna v Falunu se je karavana smučarskih skokov preselila na poljsko. V Visli bomo spremljali prvo izmed dveh posamičnih tekem za dekleta. Ob 12. uri so predvidene kvalifikacije, ob 17.15 pa boj za nove točke svetovnega pokala.

Anže Lanišek Robert Hrgota
Sportal Slovenski skakalni stroj je ogret: Lanišek dobil želeno, Nika Prevc si je oddahnila

Nika Prevc je z zmago na drugi tekmi na Švedskem preprečila poker zmag na uvodu v sezono izjemni Nozomi Marujama, ki ima pred slovensko šampionko in branilko velikega kristalnega globusa še vedno velikih 124 točk prednosti. A sezona je še dolga in če gre sklepati po pretekli, dvakratna zaporedna zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala najboljše šele pripravlja.

Poleg Prevc bo v kvalifikacijah nastopila še peterica Slovenk. Niki Vodan, Katri Komar, Maji Kovačič in Tinkari Komar se bo na tretji postaji svetovnega pokala pridružile še Jerica Jesenko.

Smučarski skoki, Wisla, kvalifikacije (ž):

Preberite še:

Falun Nika Prevc
Sportal Prevc po prvi zmagi: "Vesela sem, da sem izboljšala skoke na tekmah" #video
Žiga Jančar
Sportal Hrgota in Tepeš sta se odločila za spremembi
Anže Lanišek
Sportal Lanišek razkril žalostno zgodbo, ki se skriva za njegovimi brki
Nozomi Maruyama Nika Vodan Nika Prevc Nika Prevc smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.