"Zahvaljujemo se zdravnikom in medicinskim sestram, ki se vsak trenutek borijo za njihova življenja, slovenski vladi za prizadevanja na ravni institucij in tudi slovenskemu ljudstvu, ki je sprejelo te štiri mlade in njihove družine," je medijem pred makedonskim veleposlaništvom, kjer sta se z ministrico Fajon vpisala v žalno knjigo, dejal Mucunski.

Z makedonskim kolegom bosta na zvezi za morebitno pomoč. Foto: STA Slovenija je po besedah Fajon Severni Makedoniji pripravljena pomagati tudi v prihodnje, saj ima kapacitete. Povedala je še, da je bil ključen hiter odziv in da jo bo makedonski kolega obvestil, če bodo potrebovali dodatno pomoč.

Do pacientov le z eno izjemo

Mucunski je po vpisu v žalno knjigo skupaj z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik obiskal UKC Ljubljana. Tam se je srečal z zdravniki, ki sodelujejo pri zdravljenju poškodovanih iz Severne Makedonije. Pacientov ni obiskal, kar je napovedal že pred obiskom, češ da ni zdravnik.

Pojasnil je, da ne obiskuje poškodovanih v požaru in da je izjemo naredil le v Zagrebu, kjer so ga tamkajšnji zdravniki prosili, naj zaradi posebnih okoliščin obišče poškodovanca. Je pa napovedal, da se bo sešel s svojci poškodovanih, ki se zdravijo v Sloveniji.

Minister je pozdravil profesionalnost slovenskega zdravstvenega osebja, ki zdravnike v Skopju vsak dan obvešča o poteku zdravljenja. Foto: STA

"Očitno je, da se je ta tragični incident zgodil zaradi sistemske korupcije v naši državi," je še priznal in dodal, da so makedonske oblasti v zadnjih dneh zavzele proaktiven pristop, da bodo vsi odgovorni za tragedijo stopili pred sodišče.

Sredstva je mogoče nakazati tudi na namenski račun Rdečega križa Slovenije. Foto: STA Rdeči križ zbira pomoč za svojce poškodovanih



Rdeči križ Slovenije je začel zbirati humanitarno pomoč za svojce poškodovanih v požaru v Severni Makedoniji, ki so na zdravljenju v Sloveniji. Z zbranimi sredstvi jim bodo med drugim pomagali kriti stroške nastanitve, prehrane, prevoza in komunikacije, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije.



S sporočilom SMS LJD5 ali LJD10 na 1919 je mogoče za pomoč svojcem poškodovanih prispevati pet oziroma deset evrov. Kot pojasnjujejo pri Rdečem križu, je LJD kratica za besedno zvezo lepo je deliti in opredeljuje zbiranje sredstev za ranljive skupine, ki potrebujejo pomoč. Rdeči križ Slovenije je začel zbirati humanitarno pomoč za svojce poškodovanih v požaru v Severni Makedoniji, ki so na zdravljenju v Sloveniji. Z zbranimi sredstvi jim bodo med drugim pomagali kriti stroške nastanitve, prehrane, prevoza in komunikacije, so sporočili iz Rdečega križa Slovenije.S sporočilom SMS LJD5 ali LJD10 na 1919 je mogoče za pomoč svojcem poškodovanih prispevati pet oziroma deset evrov. Kot pojasnjujejo pri Rdečem križu, je LJD kratica za besedno zvezo lepo je deliti in opredeljuje zbiranje sredstev za ranljive skupine, ki potrebujejo pomoč.

V požaru v nočnem klubu v Kočanih je v noči na nedeljo umrlo 59 ljudi, večinoma mladih. Skoraj 200 jih je bilo poškodovanih, med njimi jih je več kot sto na zdravljenju v 14 državah. Štirje poškodovani se zdravijo tudi v slovenskih bolnišnicah - dva v UKC Ljubljana in dva v UKC Maribor.