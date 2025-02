Univerza napoveduje nove čitalniške kapacitete po izgradnji novih fakultet in NUK II

Na Univerzi v Ljubljani ocenjujejo, da je na univerzi in v javnih knjižnicah čitalniških kapacitet v povprečju dovolj. Pričakujejo izboljšanje razmer po izgradnji štirih novih fakultet, NUK II in prenovi območja na Aškerčevi. V kratkem načrtujejo tudi povečanje kapacitet v Centralni tehniški knjižnici (CTK), so odgovorili na poziv ŠOU v Ljubljani.

Študentska organizacija Univerze (ŠOU) v Ljubljani je pred dnevi opozorila na pomanjkanje kapacitet čitalnic in Univerzo pozvala, da preveri stanje čitalniških mest na posameznih fakultetah, pripravi načrt za daljši odpiralni čas obstoječih čitalnic in se z Mestno knjižnico Ljubljana dogovori glede možnosti uporabe njihovih čitalnic za študente.

Foto: posnetek zaslona/Facebook/Val 202 Kot so za STA odgovorili na univerzi, je v knjižnicah članic ljubljanske univerze, CTK in Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) na voljo 2.531 uporabniških mest. To je po oceni univerze v povprečju dovolj, težave s prezasedenostjo nastajajo v času izpitnih obdobij, ob nedeljah in praznikih, ko so potrebe povečane, odprta pa je samo čitalnica CTK.

Tudi v knjižnicah in čitalnicah pomanjkanje kadrov

"Na Univerzi v Ljubljani se skušamo prilagajati potrebam študentov, vendar je odprtje študijskih in čitalniških prostorov v nočnih urah in nedeljah povezano z dodatnimi zaposlitvami in s tem povezanimi stroški, zaradi česar je to žal težko izvedljivo. V prostorih je namreč običajno tudi knjižnično gradivo, ki ne more biti brez nadzora," so pojasnili.

Na številnih ljubljanskih fakultetah in akademijah se soočajo s prostorsko stisko, zaradi katere ne morejo povečati kapacitet študijskih in čitalniških prostorov. "Verjamemo pa, da se bo stanje izboljšalo po zaključku gradnje štirih novih fakultet z ustreznimi knjižničnimi in čitalniškimi prostori, prenovo območja na Aškerčevi, kjer proučujemo možnost prenove enega od objektov v skupno čitalnico oz. knjižnico, ter seveda, ko bo zgrajen NUK II, katerega projekt predvideva večje število čitalniških mest," so dodali. Stalno sodelujejo tudi s CTK, kjer pa že v kratkem načrtujejo odprtje dodatnih od 30 do 40 mest.