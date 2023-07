V proračunu zagotovljena sredstva za NUK II

V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) pozdravljajo načrte ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije glede gradnje NUK II ter predvidena proračunska sredstva zanjo. Kot poudarjajo, je odločitev o zagotovitvi finančnih sredstev za gradnjo NUK II v državnem proračunu za projekt najpomembnejša in najzahtevnejša odločitev doslej.

Kot so spomnili v NUK, je ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije v sredo še uradno objavilo informacijo o načrtih glede gradnje NUK II ter predvidenih proračunskih sredstvih v naslednjih letih. Za dolgo pričakovani projekt, ki že ima izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, se trenutno pripravlja potrebna projektna dokumentacija za izvedbo. V začetku leta 2024 je predviden zaključek pripravljalnih del, v jeseni pa ureditev gradbene jame in začetek gradbenih del.

300 tisoč knjig in 1.400 študijskih mest

Ministrstvo je za leto 2024 v proračunu predvidelo tri milijone evrov, načrtuje pa še skupno 94 milijonov evrov, od tega 11 milijonov v letu 2025, v letih 2026 in 2027 pa 37 oziroma 46 milijonov evrov. Kot so zapisali v NUK, vlada s tem uresničuje zavezo, ki je bila dana novembra lani ob obisku predsednika Roberta Goloba in ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča v Plečnikovi knjižnici.

Nova stavba NUK II, ki bo namenjena javnosti, bo vsebovala sodobno knjižnico s prostim pristopom do 300 tisoč knjig in 1.400 študijskimi mesti za individualni in skupinski študij, nočno čitalnico in opremljenimi prostori, namenjenimi različnim uporabniškim skupinam, so poudarili v NUK.

Minister Papič je že minuli teden ob predstavitvi gradnje ljubljanske medicinske fakultete napovedal, da bodo z gradnjo NUK II začeli prihodnje leto ter da so za prvo leto predvideni trije milijoni, za leto 2025 pa 11 milijonov evrov. Nekaj dni pred tem so člani Nacionalnega sveta za kulturo (NSK) vlado pozvali, da se sredstva, ki so potrebna za realizacijo NUK II, umestijo v državni proračun.