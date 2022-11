Gradnjo NUK II bodo začeli prihodnje leto, končan naj bi bil leta 2026 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič sta ob današnjem obisku NUK napovedala, da je gradnja NUK II končno postala realnost. So tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, gradnjo bodo začeli prihodnje leto. Vrednost projekta, ki naj bi bil končan leta 2026, je 102 milijona evrov.