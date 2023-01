V NUK Trubarjevo priznanje podelili Janku Kosu in Slovenski matici

V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so opoldne podelili Trubarjevi priznanji za pomemben prispevek k ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine za leto 2022. Prejela sta jih literarni zgodovinar in teoretik, akademik Janko Kos in Slovenska matica.

Kos, dolgoletni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, je eden od utemeljiteljev primerjalne književnosti na Slovenskem. Pomemben del njegovega bogatega in trajnega znanstvenega opusa temelji na raziskavah rokopisov Žige Zoisa, Valentina Vodnika, Franceta Prešerna, Matije Čopa, Ivana Cankarja in drugih slovenskih literatov, ki jih hrani Rokopisna zbirka NUK.

Že v 60. letih prejšnjega stoletja je začel proučevati Prešerna. Poleg Prešernovih pesmi je v znanstvenokritičnih izdajah objavil pisma in spise Čopa, zbrano delo Vodnika in osem knjig zbranega dela Cankarja, zlasti kratko prozo ter romana Na klancu in Hiša Marije Pomočnice. Na podlagi teh raziskav je napisal monografije o Vodniku, Čopu in Cankarju, svoja spoznanja je vgradil tudi v druge preglede, med katerimi so Romantika, Razsvetljenstvo in monumentalna Primerjalna zgodovina slovenske literature. Kot piše v utemeljitvi, je Kosovo znanstveno in uredniško delo, posvečeno slovenskim pesnikom in pisateljem, katerih zapuščine v veliki meri hrani NUK, izjemen in trajen prispevek k ohranjanju in predstavljanju nacionalne pisne kulturne dediščine.

Slovenska matica je ob Študijski (prej Licejski) knjižnici, predhodnici NUK, začela namensko zbirati pisno kulturno dediščino ter rokopise slovenskih književnikov. Že kmalu po ustanovitvi Slovenske matice leta 1864 je njen prvi tajnik postal Fran Levstik, ki je bil kasneje imenovan tudi za skriptorja Študijske knjižnice. Leta 1870 je Slovenska matica izdala dela Jovana Vesela Koseskega, kasneje pa Štrekljeve Slovenske narodne pesmi v štirih zvezkih. Sredi 20. let prejšnjega stoletja se je velik del rokopisnega gradiva Slovenske matice kot dar preselil v Rokopisno zbirko NUK.

V začetku leta 2014 je NUK na pobudo Slovenske matice, katere tajnik je bil tedaj Drago Jančar, prevzela obsežen založniški arhiv iz obdobja 1945–2001. Pred kratkim se mu je pridružilo še devet kartonov novega gradiva iz arhiva Slovenske matice, ki še ni popolnoma urejeno, skriva pa nekaj izrazitih biserov slovenske besede, med drugim štiri zvezke rokopisa s področja toponimije dežele Štajerske izpod peresa škofa in književnika Antona Martina Slomška ter v celoti ohranjen rokopis Cankarjevega romana Novo življenje, ki je sicer v knjižni obliki izšel v založbi Slovenske matice leta 1908, je navedeno v utemeljitvi priznanja. Kot še piše, se v NUK zahvaljujejo Slovenski matici ter ji podeljujemo Trubarjevo priznanje za njen velik in trajen prispevek k ohranjanju in varovanju slovenske pisne kulturne dediščine.

NUK je letos Trubarjeva priznanja podelila 15. leto. Priznanja podeljujejo posameznikom ali pravnim osebam, ki so pomembno prispevali oz. imajo pomembne zasluge za varovanje in ohranjanje nacionalne pisne kulturne dediščine.