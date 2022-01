Pustil je izjemen pečat. 150 let od rojstva Jožeta Plečnika. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Ljubljani je z NUK ustvaril prostor duhovne kulture, s Križankami prostor, namenjen umetnosti, za športne dejavnosti je zgradil stadion za Bežigradom, političnim shodom je namenil Kongresni trg, nabrežje Ljubljanice je uredil za mlade zaljubljence, park Tivoli pa za mestne sprehajalce. Vabili so ga tudi na druge konce domovine, njegovo delovanje pa je seglo tudi v druge republike nekdanje Jugoslavije. Foto: commons.wikimedia.org

Pred 150 leti se je rodil arhitekt Jože Plečnik, ki je s svojimi deli zaznamoval tri evropske prestolnice – Dunaj, Prago in Ljubljano. Ob jubileju je letošnje leto vlada razglasila za Plečnikovo leto. S številnimi dogodki in razstavami ga bodo obeležili po več slovenskih mestih. V Plečnikovi hiši v Ljubljani danes vabijo na dan odprtih vrat.

V Plečnikovi hiši v Trnovem so razstavni program jubilejnega leta začeli že v petek z odprtjem občasne razstave Plečnik in pika. Na njej je predstavljen proces nastajanja biografskega stripa o Plečniku, za katerega sta moči združila zgodovinar Blaž Vurnik in stripar Zoran Smiljanić.

Ogled hiše, kjer je živel 35 let

Danes vabijo na vodstva po hiši, v kateri je arhitekt bival dobrih 35 let. Obeleževanje Plečnikovega rojstnega dne že ves teden poteka na strani Plečnikove hiše na družbenem omrežju Facebook, kjer je mogoče med drugim spoznavati zanimivosti iz arhitektovega življenja.

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) pa z obeleževanjem Plečnikovega leta začenjajo v torek, s pogovorom na temo Oblikovanje mesta po meri človeka – dela Jožeta Plečnika v Ljubljani. Pogovor bo posvečen obletnici arhitektovega rojstva, obenem pa bo uvod v februarsko razstavo o vpisu arhitektovih del na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine.

Plečnikove arkade Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Izbrana arhitektova dela v Ljubljani so bila lani vpisana na seznam kot izjemen primer urbanega oblikovanja po meri človeka. Arhitekt je v skladu z osebno, globoko humano vizijo preoblikoval mesto v dialogu z že obstoječimi konteksti, vnašal nove vsebine in postavil človeka v središče javnega prostora. V mestu je razvil orientacijo, nove urbane potenciale in omogočil raznoliko uporabo prostora, so zapisali v MAO.

Plečnikovo leto v znamenju številnih razstav

Kot so še zapisali, vpis izbranih Plečnikovih del na Unescov seznam predstavlja pomembno zavezo za uspešno delo na področjih vrednotenja, ohranjanja in upravljanja njegove dediščine tudi v prihodnje. Zato v Plečnikovem letu pripravljajo več razstav. Poleg že omenjene razstave o vpisu Plečnikovih del na Unescov seznam bo majski Bienale oblikovanja (BIO 27) v okviru produkcijske platforme med drugim tematiziral potencial Plečnikovih pristopov za vključevanje vernakularnih elementov v sodobno oblikovanje, v oktobru pa pripravljajo razstavo Stari – novi svet: Jože Plečnik in njegov milje.

Plečnikova promenada Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije

Cankarjev dom (CD) v Ljubljani je v počastitev obletnice Plečnikovega rojstva za konec tedna svetlobno obarvan v oranžno, ki je ena izmed vodilnih barv v koloritu CD, arhitekturnega dosežka Plečnikovega učenca Edvarda Ravnikarja. Poleg tega bodo v sodelovanju z MAO maja v Mali galeriji CD odprli razstavo fotografij Plečnikove Ljubljane.

Plečnik se je rodil leta 1872 v Ljubljani. Obiskoval je umetnoobrtno šolo v Gradcu, nato se je na Dunaju vpisal na umetnostno akademijo, na arhitekturni oddelek, ki ga je vodil profesor Otto Wagner. Po končanem študiju in študijskem bivanju v Italiji se je za dobrih deset let ustalil na Dunaju. Sprva je delal v Wagnerjevem ateljeju, nato kot samostojni arhitekt.

Med letoma 1911 in 1921 je živel v Pragi, kjer je bil profesor na umetnoobrtni šoli. Leta 1920 je bil imenovan za arhitekta Praškega gradu, poleg tega je sprejel mesto profesorja na novoustanovljeni fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Leta 1921 se je preselil v Ljubljano, nato pa do leta 1934, ko je sodeloval pri obnovi Praškega gradu, veliko potoval med Prago in Ljubljano.

Umrl je na svojem domu v Trnovem. Petdeseto obletnico njegove smrti leta 2007 je država obeležila s Plečnikovim letom. Foto: Muzej novejše zgodovine Slovenije