V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani se je bogati zbirki rokopisov Franceta Prešerna pridružil njegov prvi rokopis pesmi.

Foto: NUK V Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) so pridobili Prešernov rokopis pesmi Sveti Senanus, prvi izvirni in avtentični pesnikov rokopis pesmi.

Pomembna kulturnozgodovinska pridobitev, ki dopolnjuje bogato zakladnico Prešernovih rokopisov v nacionalni knjižnici, je napisana v bohoričici z značilno Prešernovo pisavo, na koncu pa je njegov podpis v gajici, so sporočili iz NUK.

Satirična meniška balada Sveti Senan pripoveduje o Senanu, ki se umakne na samotni otok, da bi se izognil skušnjavi, a ji kljub temu ne uide, zato se na koncu vseeno vrne med ljudi, pesem pa Prešeren zaključi predvsem zbadljivo do menihov.

Rokopis Svetega Senanusa je v digitalni obliki na ogled na portalu Digitalne knjižnice Slovenije.

