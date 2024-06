Prešernovo domačijo v Vrbi bodo do začetka leta 2026 v celoti obnovili in preuredili v sodoben muzejski kompleks. Ministrica za kulturo Asta Vrečko je danes podpisala pogodbo o obnovi v vrednosti okoli 2,9 milijona evrov.

"Zelo sem vesela, da smo po dolgih letih prizadevanj zagnali celostno obnovo Prešernove rojstne hiše. S tem bo pridobila nove prostore in dvorišče ter tako postala sodoben muzejski kompleks z dodatnimi vsebinami in prireditvenim prostorom. Spominske hiše na čelu s Prešernovo so zelo priljubljene in obiskane. Tovrstne sodobne obnove so poleg ohranjanja kulturne dediščine in izobraževanja pomembne tudi za kulturni turizem, lokalno gospodarstvo in povezanostjo s kulturo. Po končani obnovi bodo obiskovalci ogled začeli v interpretacijskem centru in zaključili z muzejsko etnološko obarvano postavitvijo v Prešernovi rojstni hiši ter s tem dobili boljšo kulturno doživetje, znanje in vpogled v preteklost s pogledom v prihodnost," je ob podpisu pogodbe z izvajalcem Kovinar - gradnje ST d. o. o. povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Foto: Katja Kodba/STA

Prešernova domačija v Vrbi je kulturni spomenik, ki je v celoti v državni lasti, zato prenovo izvaja ministrstvo za kulturo, upravlja pa ga občinski zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Celovita obnova Prešernove domačije bo obsegala rekonstrukcijo gospodarskega poslopja s pripadajočo zunanjo ureditvijo, konservatorske posege na Prešernovi hiši in skupno komunalno ureditev med objektoma, so sporočili z ministrstva.

Foto: Katja Kodba/STA

V hiši po novem tudi dvigalo

V pritličje interpretacijskega centra bdoo umeščeni recepcija s prodajo vstopnic, manjša trgovina in garderoba, prostor za muzejsko razstavo, posvečeno izbrani tematiki v povezavi s Prešernom, sanitarije za obiskovalce ter servisni prostori. Nadstropje interpretacijskega centra bo skoraj v celoti večnamensko oziroma dvorana, namenjena različnim dogodkom (predavanja, koncerti, gledališče, konference, delavnice, začasne razstave in drugi dogodki).

V nadstropju bodo dodatne sanitarije za zaposlene in obiskovalce ter stopnišče, ki bo vodilo v mansardni prostor s pisarnami. V jugovzhodni polovici ostrešja bo nad večnamenskim prostorom umeščena dodatna etaža z urejenimi prostori za zaposlene. Dostop do nadstropja bo mogoč tudi z dvigalom.

Prešernova rojstna hiša je sicer konstrukcijsko v dobrem stanju, zato ne potrebuje temeljnih gradbeno-sanacijskih ukrepov. Izvedli bodo prenovo ter posodobitev strojnih in elektroinštalacij objekta, s protipožarno ureditvijo, skladno s smernicami konservatorskega načrta.

Izvedli bodo tudi sanacijo strešne konstrukcije ter konservatorsko-restavratorske posege na notranjih in zunanjih ometih, kamnitih elementih (okenski okvirji, portali, stopnice, tlak), lesenih elementih (vrata, okna, leseni tlaki in stropi ter notranja oprema), opečnem tlaku in kovinski stavbni opremi. Obnova bo vključevala tudi celovito komunalno ureditev domačije.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Avtor grafičnega gradiva: Atelje Ostan Pavlin

Zaključek obnove najkasneje do začetka leta 2026

Obnovo bodo predvidoma začeli še ta mesec, projekt pa bo zaključen najpozneje do začetka leta 2026. Ministrstvo za kulturo je vsa sredstva za celovito obnovo v vrednosti okoli 2,9 milijona evrov zagotovilo iz evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost (Noo) ter proračuna ministrstva.