Zakaj je Prešeren največji slovenski pesnik

Prešeren danes velja za enega največjih slovenskih pesnikov in slovenskih simbolov. Njegovo sedmo kitico Zdravljice uporabljamo kot himno, po njem so poimenovani trgi, njemu v čast postavljeni spomeniki, na starem bankovcu za tisoč slovenskih tolarjev je bila njegova podoba, danes pa ga lahko vidimo tudi na slovenskem kovancu za dva evra. Pesnik pa ni bil vedno tako cenjen.

France Prešeren je na slovenski različici kovanca za dva evra. Foto: Tina Deu

Jezikovno ga je "premagal" Jovan Vesel Koseski

"Zanimivo je, da so jezikovno Prešerna sodobniki sprejemali slabše kot Jovana Vesela Koseskega, čeprav je bila njegova poezija kakovostno neprimerljiva in mnogo slabša," razlaga Ahačič. Prešeren je namreč pisal v bolj vsakdanjem, razumljivem jeziku, Jovan pa je vzpostavil mnogo manj razumljiv jezik, ki je bil ravno zato meščanom in izobražencem "na prvo žogo" bolj všeč.

Kdaj je Prešeren postal "največji"?

Prešeren je v očeh ljudi velik pomen pridobil šele v drugi polovici 19. stoletja, torej po svoji smrti. "Takrat se je spremenilo javno mnenje, za kar imajo največ zaslug Fran Levstik, Josip Stritar in Josip Jurčič. Preprosto so začeli poudarjati njegov pomen tudi na tak način, da so razkrivali šibkosti in napake Jovana," pojasnjuje jezikoslovec.

France Prešeren je bil slovenski pesnik, ki se je 3. decembra 1800 rodil v kmečki družini v Vrbi. Po uspešno končanem študiju na dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino svojih pesmi in pri pisanju teh ga je usmerjal prijatelj Matija Čop. Bil je prvi Slovenec, ki se je po kakovosti svojega pisanja lahko kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj vladala romantična usmeritev.

Danes vsak ve, kdo je Prešeren

Ljudje se danes po besedah Ahačiča prav gotovo zavedajo Prešernovega doprinosa k slovenski poeziji. "Mislim, da kogarkoli vprašate, kdo je Prešeren, tudi če je bil v šoli zelo slab in ni prebral nobene njegove pismi, bo vsaj okvirno vedel, da je pomemben in o čem je pisal," razlaga. Po njegovem mnenju ima zaslugo za to splošna narodna zavest, da Prešeren predstavlja nekakšen prelom.

Prešernov kip na Prešernovem trgu v Ljubljani. Foto: STA