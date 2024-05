NUK ob 250-letnici s slavnostno akademijo in razstavo

Letos obeležujemo 250 let od začetkov Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), naslednice licejske knjižnice. Jubilej bodo obeležili z nocojšnjo akademijo. Slavnostna govornica, predsednica države Nataša Pirc Musar bo NUK podelila odlikovanje red za izredne zasluge. Pripravili so tudi razstavo Hranimo misli – že 250 let.

Predsednica republike bo NUK vročila red za izredne zasluge za neprecenljivo vlogo pri izgradnji in ohranjanju slovenske narodne identitete in kulturne dediščine ter pri razvoju bibliotekarske stroke in univerzitetne knjižnične dejavnosti. Odlikovanje bo v imenu NUK prevzel ravnatelj Viljem Leban.

Slavnostne akademije se bo udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Ob jubileju so pripravili razstavo Hranimo misli – že 250 let. Ta bo skozi mozaik gradiva, misli in podob prikazala, kaj pomeni zbiranje, hranjenje, ohranjanje in posredovanje gradiva ter skrb za mnoge javnosti – uporabnike, založnike, knjižničarje in vse obiskovalce, ljubitelje knjig, kulture in znanosti.

Kot so zapisali v NUK, bodo razstavili izvirne zaklade iz svoje zbirke, gradivo, ki je izjemnega pomena ne zgolj za njihovo ustanovo, temveč nagovarja kulturni in znanstveni razvoj celotnega naroda. Na ogled bodo postavili prve popise zbirke, kataloge, uradne dopise in gradivo iz zapuščin, darov in obveznega izvoda, izbor nedavno pridobljenega gradiva iz posebnih zbirk in del, ki so nastali izpod peres bibliotekarjev in drugih sodelavcev knjižnice.

NUK je naslednica licejske knjižnice, katere začetke je mogoče postaviti v leto 1774, ko je bilo po odločitvi Marije Terezije v javno uporabo namenjenih prvih 637 knjig.