Zaradi pomanjkljive dokumentacije se bo začetek gradnje NUK II najverjetneje zamaknil

Na delu zemljišča, na katerem je začrtana gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), mora ZVKDS opraviti arheološke raziskave. Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so v začetku leta napovedali, da bo ZVKDS še januarja objavil javno naročilo za izbor izvajalca pri arheoloških izkopavanjih, kar se je tudi zgodilo.

Razpisna dokumentacija je pomanjkljiva

Vendar izvajalca tudi po več podaljšanjih razpisa ni izbral, temveč je generalni direktor ZVKDS Jernej Hudolin konec aprila postopek ustavil. Med postopkom so ugotovili, da je treba v razpisno dokumentacijo oziroma obseg del vnesti še manjkajoče postavke in dokumentacijo. ZVKDS kot naročnik bo zdaj pripravil nov popis del in ponovno objavil javno naročilo, odločitev o ustavitvi postopka povzema časnik.

Na ZVKDS so pojasnili, da so morali v popis del vključiti dodatne manjkajoče postavke, da bi se izognili temu, da bi bilo pri izvedbi treba sklepati anekse za več in dodatna dela. Dokumentacijo so morali dopolniti zaradi urejanja in izravnave parcelne meje med dvema parcelama. Zaradi načrtovanja tehničnega varovanja izkopnih polj so morali razjasniti razmere na terenu, ker bodo meje izkopnih polj na tistem delu potekale po dejanski parcelni meji. Dodali so še, da s projektantom usklajujejo podrobnosti, kako bodo izvedli varovanje izkopnih polj v neposredni bližini dreves ob Emonski ulici, ki so del Plečnikove dediščine.

Na zavodu načrtujejo, da bodo novi razpis za izbor izvajalca spremljevalnih del ob arheoloških raziskavah objavili junija. Izbrani gradbinec bo med drugim izvedel gradbena in inženirska dela, kot so izkop in varovanje izkopnih polj ter po končanih raziskavah vrnitev območja v prvotno stanje.

Arheološke raziskave bodo potekale na približno 600 kvadratnih metrih površin

Ker naj bi arheološke raziskave po oceni ZVKDS potekale predvidoma šest mesecev, je po pisanju časnika malo verjetno, da bi bile končane pred koncem letošnjega leta. Posledično se bo gradnja NUK II najverjetneje začela šele v prihodnjem letu. Država ima sicer pravnomočno gradbeno dovoljenje v rokah od februarja lani, po napovedih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije pa je po koncu arheoloških raziskav načrtovana še priprava vrtin za toplotne črpalke.

Na ZVKDS so lani povedali, da bodo arheološke raziskave potekale na približno 600 kvadratnih metrih površin, ki v času prejšnjih raziskav na območju NUK II arheologom niso bile dostopne. Na večjem delu zemljišča so arheologi raziskave opravili že v 90. letih prejšnjega stoletja in nato še leta 2008. Našli so ostanke rimske Emone.