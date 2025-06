Gradbeni inšpektorji so v letošnji akciji nadzora nad nedovoljenimi gradnjami opravili 147 rednih inšpekcijskih pregledov. Med zaključenimi postopki so ugotovili 11 nedovoljenih objektov. Kot so sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor, so trendi spodbudni, saj se delež nedovoljenih gradenj zmanjšuje.

V koordinirani akciji nadzora, v kateri je med 6. februarjem in 29. majem sodelovalo 32 gradbenih inšpektorjev, so opravili 147 rednih inšpekcijskih pregledov in izvedli 25 zaslišanj. Skupno je bil uveden 101 inšpekcijski postopek, od tega 99 upravnih in dva prekrškovna, so zapisali na inšpektoratu.

Gradbeni inšpektorji so se tokrat osredotočili na objekte v fazi gradnje. Po pojasnilih inšpektorata za naravne vire in prostor so preverjali, ali so gradnje potekale na podlagi ustreznih dovoljenj ter ali so bile skladne z izdanimi gradbenimi dovoljenji. Cilj akcije je bil zaznati nepravilnosti še pred dokončanjem objektov.

Rezultati po njihovih navedbah kažejo na spodbuden trend, saj se delež nedovoljenih gradenj zmanjšuje. "Medtem ko je bil lani kot nedovoljen označen vsak drugi pregledani objekt, je letos takšen objekt le še približno vsak četrti," so izpostavili.

Do 29. maja je bilo v okviru uvedenih postopkov že sprejetih 41 odločitev, medtem ko se v ostalih primerih postopki še nadaljujejo, saj pridobivanje vseh potrebnih podatkov še poteka, so pojasnili.

Izdali osem odločb za odstranitev objekta

Med zaključenimi postopki so ugotovili 11 nedovoljenih objektov, kar predstavlja skoraj 27 odstotkov vseh pregledanih primerov. V zadevah, v katerih je že bilo odločeno, je bilo izdanih 16 upravnih odločb, od tega osem o ustavitvi gradnje in odstranitvi objekta, dve odločbi zaradi neskladnosti z gradbenim dovoljenjem, pet odločb za odpravo manjših nepravilnosti in ena odločba za nevaren objekt.

Inšpektorji so izrekli tudi dve prekrškovni odločbi z opominoma. V štirih primerih so bili zavezanci zaradi lažjih nepravilnosti opozorjeni na nepravilnosti in jim je bil odrejen rok za njihovo odpravo, so akcijo še strnili na inšpektoratu.

Redno in dosledno izvajanje inšpekcijskega nadzora med gradnjo se jim zdi ključno za učinkovito preprečevanje nedovoljenih gradenj. "Čeprav se trend izboljšuje, področje ostaja zahtevno, saj brez prijav ali pobud še vedno zaznavamo razmeroma visok delež nedovoljenih objektov," so dodali.