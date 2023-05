Inovativna rešitev: v poplavah poškodovane knjige bodo zamrznili in jih tako posušili

Poplave v italijanski deželi Emilija - Romanja na severu države so prizadele številne kulturne ustanove. V mestu Forli je voda vdrla v več kot 550 let staro knjižnico. Dragocene knjige in rokopise, ki so prepojeni z vodo, bodo rešili z inovativno tehniko − knjige bodo namreč zamrznili in jih na tak način posušili.