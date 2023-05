Ljudi rešujejo s streh, živali s poplavljenih polj

Tudi na sosednjem Hrvaškem in v Italiji zaradi obilnega deževja v zadnjih dneh bijejo hude bitke s poplavami. Tomislav Novosel iz glavnega centra za zaščito pred poplavami hrvaških voda je za hrvaški radio povedal, da je bilo ponoči najhuje v Karlovcu in Kostajnici, kjer poplavljajo Korana, Kolpa in Una. V omenjenih mestih so razglašene izredne razmere. Gasilci na terenu pomagajo pri evakuaciji ljudi in živali. Razmere so kritične tudi v Italiji, kjer je v poplavah umrlo najmanj devet ljudi, najmanj deset tisoč pa so jih evakuirali. Nekatere so morali s streh reševati s helikopterji.

Velik vodni val je sinoči zajel Karlovec, vodostaj reke Korane pa je dosegel rekordnih 852 centimetrov. Reka Una v hrvaški Kostajnici je medtem nehala poplavljati, upada tudi reka Zrmanja v Obrovcu.

Ogrožena bo cela vrsta hiš od Karlovca do Siska

V Karlovcu so bile poplavljene številne ceste, nekatera naselja so odrezana od mesta, je še povedal Novosel in dodal, da bo visok vodostaj na območju Karlovca trajal še 48 ur.

Težke razmere so tudi v Sisku in Petrinji, kamor se premika vodni val. V noči na soboto pričakujejo vrh vodnega vala na območju mesta Petrinja, predvidoma bo ogrožena cela vrsta hiš in vikendov od Karlovca do Siska.

Vremenske razmere se bodo sicer danes in jutri umirile. Vremenoslovci napovedujejo nov dež, ki pa bo precej šibkejši kot prejšnje dni.

Ogrožene tudi živali: gasilec pred utopitvijo rešil srno

Na poplavljenih območjih so aktivni gasilci iz številnih gasilskih društev. Gasilci JVP Karlovec so na varno pomagali številnim domačinom, pa tudi živalim.

Še posebej je pritegnila fotografija, posneta v Gradcu, na kateri je eden od karlovških gasilcev v rokah nosil srno in jo rešil pred utopitvijo.

V Karlovcu so s poplavljenega pašnika rešili tudi štiri konje domačina iz Karlovca, ki mu je voda poplavila hišo, dvorišče in hlev.

Hude poplave v Italiji: potopljena mesta, najmanj devet mrtvih

V poplavah v severnoitalijanski pokrajini Emilija - Romanja je umrlo najmanj devet ljudi. Evakuirali so približno deset tisoč ljudi, nekaj občanov pa so morali s streh reševati s helikopterji. Bregove je prestopilo 14 rek, poplavljenih je 23 mest.

"Priča smo katastrofalnim dogodkom, kakršnih verjetno še nismo videli," je novinarjem dejal župan pokrajine Emilija - Romanja Stefano Bonaccini. "Zapadle so izjemne količine dežja, ki jih tla niso več sposobna absorbirati." V bližini mesta Bologna se je zrušil najmanj en most. Nekatere ceste so bile poškodovane, številne železniške povezave pa prekinjene. Sprožilo se je okoli 120 plazov.

My beloved city #Bologna and #EmiliaRomagna region is for the second day under the rain and the flood. It’s the third time that this happens in 2023 alone.



As the extreme events caused by global warming increase, similar phenomena will become more frequent & intense.



Hold on! pic.twitter.com/amsco156Jc — Francesco Salesio Schiavi (@frencio_schiavi) May 17, 2023

Poplave sledijo po mesecih suše, ki je izsušila zemljo, zmanjšala njeno sposobnost vpijanja vode in povečala vpliv poplav, so povedali meteorologi. Blatna voda je tekla skozi zgodovinska središča Faenze, Cesene in Forlija, poplavila strehe parkiranih avtomobilov, potopila nekaj trgovin in domačine prisilila v beg v najvišja nadstropja domov.

Ravena je zaradi škode, ki jo je utrpela, neprepoznavna. Minister Musumeci je dejal, da je v nekaterih delih regije padlo med 200 in 500 milimetri dežja v od enem dnevu do dnevu in pol, v primerjavi s povprečno letno količino padavin 1.000 milimetrov.

Na zahodu BiH reke upadajo

Tudi z zahoda Bosne in Hercegovine, kjer so zaradi obsežnih poplav v minulih dneh v več krajih razglasili stanje naravne nesreče, danes poročajo o upadanju ali stagniranju vodostajev vseh rek, tudi Une. O obsežnih poplavah zaradi močnega dežja pa poročajo s severa Srbije.

Na zahodu Bosne in Hercegovine, kjer so o poplavah poročali od ponedeljka, se razmere umirjajo, saj danes poročajo o upadanju ali stagniranju vodostajev rek, tudi Sane in Une. Prebivalce prizadetih območij je razveselilo tudi dejstvo, da v noči na danes ni bilo močnejših padavin, danes pa ne dežuje, poroča sarajevski portal klix.

Poplave, ki žrtev niso zahtevale, so povzročil veliko gmotno škodo. Zaradi poplav so stanje naravne nesreče razglasili v celotnem unsko-sanskem kantonu, potem ko so ga razglasili v mestih Bihać in Sanski most. Prizadeta območja bo danes obiskal premier Federacije BiH Nermin Nikšić, potem ko je vlada te entitete BiH v sredo za prizadeta območja odobrila pol milijona konvertibilnih mark (okoli 250.000 evrov).

Ponekod v Srbiji toča v velikosti oreha

Močno deževje pa je v sredo popoldne zajelo večji del Srbije, zaradi česar je prišlo do izlivanju manjših rek in poplav. V številnih mestih je v samo nekaj urah padlo 20 litrov dežja na kvadratni meter. Največ dežja je padlo v Zrenjaninu na severozahodu države, 53 litrov na kvadratni meter, poroča srbski portal N1.

Gasilci so posredovali na območju Novega Sada in Beočina, v Sremskih Karlovcih, Zrenjaninu, Šapcu, Rumi in Valjevu, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Močno neurje s točo je po 19. uri zajelo Novi Sad, kjer je bilo poplavljenih več ulic, dve osebi pa sta bili poškodovani, poroča srbska javna televizija RTS. S strehe poplavljenega avtomobila so v mestu evakuirali dve osebi, eno pa z območja, kjer je bilo poplavljenih več poslopij. V mestu dežuje tudi danes, a manj močno.

V Novem Sadu in Zrenjaninu je padala tudi toča v velikosti oreha, v občini Koceljeva pa so bile poplavljene ulice in več deset hiš.

Hidrometeorološki zavod je opozoril, da obstaja nevarnost, da bo Sava v petek poplavljala pri Šapcu.