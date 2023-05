Huda neurja tudi v sosednjih državah: moški utonil v pritličju svoje hiše

Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke še naprej ogrožajo huda neurja in poplave. Poplave po obilnem deževju so v Italiji zahtevale dve smrtni žrtvi, enega človeka še pogrešajo. V Emiliji - Romanji so morali zaradi poplav v torek evakuirati najmanj 900 ljudi. Tudi na Hrvaškem zaradi obilnih padavin, ki od nedelje povzročajo poplave, še naprej naraščajo reke. V torek zvečer je začelo poplavljati tudi v Zagorju in v bližini Šibenika, v Hrvatski Kostajnici so razglasili izredne razmere, v Karlovcu pa se še vedno višata vodostaja Kolpe in Korane. Stanje v zadrski županiji se umirja.

V mestu Forli v Emiliji - Romanji je umrl moški, ki je utonil v pritličju svoje hiše, potem ko je bližnja reka Montone prestopila bregove. Njegovo ženo so reševalci rešili. V kraju Ronta blizu mesta Cesena, kjer je poplavila reka Savio, pa je umrl starejši moški. Njegovo ženo še pogrešajo.

V Emiliji - Romanji so zaradi poplav preventivno evakuirali najmanj 900 ljudi. Med mesti Forli, Rimini in Ravena je prekinjen železniški promet.

Reševalci so na varno pomagali ljudem, ki zaradi poplav niso mogli iz svojih domov. Foto: STA Gasilci so zgolj v Emiliji - Romanji od torka zjutraj posredovali 600-krat, na terenu pa je bilo 400 gasilcev. Reševalci so na varno pomagali ljudem, ki zaradi poplav niso mogli iz svojih domov, ter voznikom, ki so obtičali na poplavljenih cestah. V Ceseni so rešili več deset ljudi, ujetih na strehah svojih hiš.

V Bologni prebivalce pozivajo, naj se umaknejo v višja nadstropja

V deželah Marke in Abruci težave povzročajo zemeljski plazovi, v Beneški laguni so sprožili sistem pregrad za zaščito pred poplavami Mose.

Oblasti v Bologni so danes izdale opozorilo zaradi nevarnosti poplav v delih mesta, prebivalce pa opozorile, naj se ne zadržujejo v kleteh in pritličju stavb, temveč naj se umaknejo v višja nadstropja. Ljudem so tudi svetovale, naj ne zapuščajo domov, če ni nujno.

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je ob poplavah izrazila solidarnost z ljudmi v prizadetih regijah. "Vlada pozorno spremlja razvoj dogodkov in je pripravljena sprejeti potrebne ukrepe za pomoč," je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Na Hrvaškem se s poplavami borijo že četrti dan

V krapinsko-zagorski županiji je voda odnesla leseni most za pešce v Donji Stubici, v Mokricah pa je poplavilo več hiš. Nekateri deli Krapine imajo težave pri oskrbi z elektriko, potem ko je močan veter podrl več dreves, ta pa so potrgala električno napeljavo.

Voda je povzročila veliko škodo tudi v varaždinski županiji, kjer so hudourne vode poplavile kleti, ceste in polja, danes poroča hrvaška nacionalna televizija HRT.

V šibeniško-kninski županiji je v torek zvečer začelo poplavljati zaradi podzemnih voda, ki so pridrle na površje. Najbolj ogrožena sta naselje Torbice, kjer je voda vdrla v dve hiši, in cesta od Macura proti Nuiću, so sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Iz poplavljenih hiš so začeli črpati vodo, okoli drugih objektov pa postavljajo vreče s peskom.

Vodostaj Une v Hrvatski Kostajnici na meji z Bosno in Hercegovino se še naprej viša, danes ob sedmih zjutraj pa je bil vodostaj visok 487 centimetrov. Izredno stanje razglasijo, ko gladina reke Une doseže 450 centimetrov.

Dva dneva po začetku poplav v Obrovcu v zadrski županiji je reka Zrmanja v torek začela upadati, in sicer z rekordnih 302 centimetrov v ponedeljek na 243 centimetrov v torek. Poveljnik štaba civilne zaščite Obrovca je v torek zvečer za HRT dejal, da stanje ni skrb vzbujajoče, in izrazil upanje, da je najhuje mimo.

Meteorolog Zoran Vakula pa je za HRT opozoril, da v osrednjem delu Hrvaške danes pričakujejo novo količino padavin in da bi lahko padlo od 20 do 50, morda lokalno tudi do 80 litrov novega dežja na kvadratni meter.

Najvišje vodostaje nekaterih rek so napovedali za danes

V Hrvatskih vodah so najvišje vodostaje rek Korane in Kolpe v Karlovcu ter Une v Hrvatski Kostajnici napovedali za danes. Opozorili so tudi na nevarnost visokega vodostaja Save zaradi padavin v Sloveniji.

Vodostaj Korane in Kolpe se je v torek zvečer še vedno dvigal in je danes ob sedmih zjutraj znašal 826 centimetrov. Voda je že poplavila športno-rekreacijski center Korana. "Vso noč smo bili zunaj skupaj z vojsko. Vojska dela začasne nasipe na levem bregu Korane. ŠRC Korana je poplavljen," je za hrvaško televizijo N1 danes zjutraj dejal poveljnik gasilske enote v Karlovcu Miroslav Rade.

Vodja izpostave Hrvatskih voda za območje Karlovca Zoran Pavlović je v torek sicer dejal, da v Karlovcu ne pričakujejo poplav, ker napovedi kažejo, da gladina Kolpe ne bo presegla 800 centimetrov.

Zaradi obilnih padavin in zemeljskih plazov je za ves promet tudi danes zaprtih več cest, so sporočili iz Hrvatskega autokluba.