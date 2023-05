Zaprta avtocesta in rdeče opozorilo: v pripravljenosti tudi Slovenska vojska #video

Danes bo dež zajel vso državo, najmočnejše padavine pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji. Arso je za severovzhodni del Slovenije že razglasil rdeče opozorilo. Medtem na Primorskem težave povzroča močna burja, zaprta je primorska avtocesta. Poleg gasilcev in civilne zaščite je v pripravljenosti tudi Slovenska vojska. Včeraj in ponoči so sicer gasilci v vzhodnem delu države intenzivno črpali meteorno vodo, čistili prepuste, odstranjevali podrta drevesa in nameščali potopne črpalke ter protipoplavne vreče. Posredovati so morali tudi na območjih zemeljskih plazov, sprožilo se jih je 53.

Za nekatere dele Primorske napovedujejo najmočnejše sunke burje, lahko bodo presegli hitrost 100 kilometrov na uro. Močan veter že povzroča težave v prometu, med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani je namreč zaradi tega zaprta avtocesta. Zaprt je tudi kontejnerski terminal v Luki Koper.

Več na https://t.co/07RIfN7MJS — ARSO vreme: opozorila (@meteoPozorSI) May 16, 2023

Na Facebooku se je glede vremenskih razmer oglasil tudi obrambni minister Marjan Šarec. Sporočil je, da je poleg gasilskih enot in enot Civilne zaščite v pripravljenosti tudi 72. brigada Slovenske vojske.

Zaradi razmočenega terena sproženih 53 zemeljskih plazov

Včeraj so imeli gasilci na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj in Celje ves dan še nekaj dela s sanacijami posledic včerajšnjega obilnega deževja. Zabeleženih je bilo 54 dogodkov, pri čemer je bilo za sanacijo posledic aktiviranih 42 gasilskih enot. Gasilci so prečrpali meteorno vodo iz prostorov stanovanjskih objektov in enega zaklonišča, čistili prepuste, odstranjevali podrta drevesa, namestili potopne črpalke po objektih in s protipoplavnimi vrečami zaščitili nekaj objektov.

Včeraj se je zaradi močnega deževja in posledično razmočenega terena sprožilo več zemeljskih plazov. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo teh 53, pri čemer je bilo za sanacijo posledic aktiviranih skupno 35 gasilskih enot. Največ plazov je bilo na severovzhodnem delu Slovenije, na območjih regijskih centrov za obveščanje Maribor, kjer so zabeležili 32 dogodkov, na Ptuju, kjer so zabeležili 14 plazov, in v Celju, tam so zabeležili tri plazove.

Po en dogodek so zabeležili še na območjih regijskih centrov za obveščanje Ljubljana in Murska Sobota. Gasilci so plazišča prekrili s folijami in poskrbeli za ustrezno odvodnjavanje. Plazovi večinoma ogrožajo cestišča in nekaj objektov. Eden od objektov je zaradi plazu zelo ogrožen in ni varen za bivanje, zato so štiri stanovalce s pomočjo Civilne zaščite Šentilj začasno premestili na drugo lokacijo.

Napoved obilnejšega deževja in močnejše burje

Najmočnejše padavine vremenoslovci danes pričakujejo predvsem v jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji danes popoldne in zvečer. Tam bo v manj kot 24 urah padlo od 30 do 60, krajevno lahko tudi okoli 80 litrov dežja na kvadratni meter. Narasle bodo reke, večja bo spet nevarnost zemeljskih plazov.

‼ Zaradi obilnih padavin v naslednjih urah ter namočenosti tal bodo reke v vzhodni polovici Slovenije močno narasle.



Najbolj bodo narasle reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke. pic.twitter.com/zIDx3abCNc — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) May 16, 2023

Ob napovedanih obilnih padavinah ter zaradi velike že predhodne vodnatosti rek in namočenosti tal bodo danes reke v vzhodni polovici države močno narasle, opozarja Arso. Najbolj bodo narasle reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v porečju Krke. Reke Krka, Pesnica in Ščavnica lahko poplavijo tudi v večjem obsegu.

Potem ko so se zaradi preteklega vremenskega dogajanja z več večinoma manjšimi zemeljskimi plazovi zadnje dni že spopadali predvsem v vzhodnem delu države, pa Geološki zavod Slovenije vnovič opozarja, da bo danes spet povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov predvsem v vzhodnem delu Slovenije.