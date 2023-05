Gregorčič napovedal, kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna

Meteorolog z agencije za okolje (Arso) Brane Gregorčič je povedal, da majsko vreme ni povezano z vremenom poleti, tako da glede na vreme v maju ne moremo napovedati, kakšno vreme nas čaka v prihajajočih mesecih.

Kot je pojasnil, bo danes nad severnim Sredozemljem nastalo ciklonsko območje, na Primorskem pa je že padlo nekaj kapelj dežja. "Se bo pa dež čez dan od zahoda krepil in nekje do večera razširil nad večji del Slovenije. Jutri bo večji del dneva oblačno in deževno, ponekod v gorah bo snežilo, meja sneženja bo med 1.500 in 1.800 metri," je povedal Gregorčič.

"Dnevne temperature bodo jutri malo nad deset stopinj Celzija, tako da bo razmeroma hladno, ne pa ekstremno hladno," je dodal.

Med 12. in 14. majem godujejo ledeni možje (Pankracij, Servacij, Bonifacij), dan pozneje, v ponedeljek, pa jim sledi god svete Zofije oziroma po ljudsko poscane Zofke, saj naj bi na ta dan pogosto deževalo, v nasprotnem primeru pa lahko po ljudskem izročilu pričakujemo klavrno poletje.

Jutrišnji dan bo verjetno najhladnejši

Čeprav jutri še ni ledenih mož, bo četrtek, kar zadeva dnevne temperature, najhladnejši. "Jutrišnji dan bo v tem tednu najhladnejši, potem pa bo v prihodnjih dneh od deset do petnajst stopinj Celzija, kar je nekoliko pod povprečjem, približno od dve do tri stopinje Celzija bodo temperature ob koncu tedna zaostale za dolgoletnim povprečjem," je pojasnil.

"V petek in soboto bomo v višinah še vedno pod vplivom nestabilne zračne mase, ki bo razmeroma hladna in vlažna. To v kombinaciji z močnim soncem, kolikor ga pač bo, pomeni, da bodo pogosto nastajale krajevne plohe in verjetno tudi kakšna nevihta. Pričakujemo aprilski tip vremena v maju," je še povedal Gregorčič in dodal, da to velja za prva dva ledena moža, Pankracija in Servacija, ki godujeta v petek in soboto.

"V nedeljo se bo čez dan oziroma popoldne dež spet okrepil in ponehal šele v ponedeljek," je dodal Gregorčič. Foto: Bor Slana

V nedeljo, ko goduje zadnji ledeni mož, pa kaže, da se bo nad južno Italijo pojavljal nov ciklon in se pomikal proti severu, proti Jadranu: "V nedeljo se bo čez dan oziroma popoldne dež spet okrepil in ponehal šele v ponedeljek." V ponedeljek je tudi poscana Zofka, ki bo vsaj sprva deževna, kar naj bi po ljudskem izročilu in modrosti iz preteklih stoletij pomenilo, da bo poletje vroče. "Kar verjetno tudi bo," je v šaljivem tonu dodal Gregorčič.

Meja sneženja bo ob novem prehodu vremenske fronte v noči na ponedeljek višje, nad dva tisoč metri.

Kaj se bo dogajalo z vremenom v prihodnjem tednu?

"Ni videti, da se bo vreme povsem ustalilo, ozračje bo do neke mere še nestabilno, ampak sončna obdobja bodo potem daljša. To pomeni, da bodo višje tudi dnevne temperature, verjetno bodo od torka blizu dvajsetih stopinj Celzija," je dodal Gregorčič.

Kot je še povedal, letošnje majske napovedi v primerjavi z lanskimi napovedmi za poletje ne kažejo na tako izrazito sušo. Presodil je, da smo, kar zadeva količino padavin za poletje, lahko zmerno optimistični. Glede na grobe ocene bo temperaturno poletje letos nadpovprečno toplo, za bolj natančne vremenske napovedi pa je za zdaj še prezgodaj.