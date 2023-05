Toča in sodra že pobelili nekatere dele Slovenije

Zvečer bo predvsem na severu in v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh ali neviht, ponekod jih bodo lahko spremljali nalivi s sodro ali drobno točo. O slednjih že poročajo s Pohorja. Pokrajina na Rogli je povsem pobeljena. Ponoči se bo ozračje umirilo, vendar bo v nedeljo in ponedeljek zjutraj nekoliko hladneje.

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Nekoliko hladneje bo. V torek bo zmerno do pretežno oblačno, a povečini suho vreme. Pihal bo vzhodni veter.